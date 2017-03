Đánh bạn quen qua Facebook để cướp xe

Liên quan đến vụ “Bị bạn quen qua mạng đánh, cướp xe” như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 2-6, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận đã bắt giữ ba nghi can gồm Hồ Văn Thuận (21 tuổi), Hồ Văn Thảo (19 tuổi, em ruột của Thuận, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Đào Văn Tiếng (17 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, công an cũng giải tỏa đối với một người có liên quan đến vụ việc nhưng chưa đủ tuổi xử lý hình sự là ĐTT (16 tuổi, em ruột của Tiếng).

Theo điều tra ban đầu, ngày 27-5, Thuận kể cho Tiếng việc cách đây hơn một năm có quen một cô gái trên mạng xã hội Facebook có nickname là “Py…” và bị người này lừa, chiếm đoạt một xe Dream. Tiếng nghe vậy cũng nói là mình cũng có quen một cô gái trên mạng Facebook có nick name là “Py…”. Cả hai mô tả thì xác định cô gái có nick name “Py…” chính là người chiếm đoạt xe máy của Thuận, có tên là HNTT (ngụ quận Gò Vấp). Từ số điện thoại của T. mà Tiếng cung cấp, Thuận đã giả mạo là một người khác, liên lạc làm quen rồi rủ T. xuống khu vực xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để cùng “đập đá” (hút ma túy đá) và T. đồng ý. Rạng sáng 31-5, T. nhờ chị NTAT (ngụ quận Phú Nhuận) điều khiển xe máy hiệu Wave chở xuống điểm hẹn gặp Thuận.

Các nghi can (từ phải sang trái) Hồ Văn Thuận, Hồ Văn Thảo và Đào Văn Tiếng. Ảnh: TK

Lúc này Thuận rủ em trai là Thảo cùng lên kế hoạch đánh, cướp xe máy. Anh em Thuận - Thảo rủ anh em Tiếng tham gia thì Tiếng đồng ý nhưng em của Tiếng thì không đồng tình. Anh em Thuận - Thảo đi xe máy ra điểm hẹn gặp chị T., chị AT ở góc ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng, còn anh em Tiếng đi bộ ra địa điểm trên. Thuận kêu Thảo nhặt một đoạn tre dài 90 cm rồi nấp sau các cọc bê tông tại hẻm C9, ấp 4, xã Bình Hưng chờ hỗ trợ khi Thuận dụ con mồi vào bẫy. Lúc này Thuận đeo khẩu trang che mặt ra điểm hẹn, dẫn chị T., chị AT vào hẻm C9. Khi đến nơi vắng vẻ, cạnh chỗ Thảo ẩn nấp, Thuận kêu hai cô gái dừng xe rồi Thuận cúi xuống nhặt cục bê tông ven đường xông đến nắm tóc chị T., tay còn lại cầm cục bê tông làm hung khí đánh vào người T.

Cùng lúc anh em Tiếng đi bộ đến, Tiếng dùng tay đánh vào mặt hai nạn nhân. Sau đó Thuận còn nhặt cục bê tông đánh vào đầu chị T. Tiếp đó Thảo từ nơi ẩn nấp chạy ra lấy xe máy của chị T. rồi cùng Thuận tẩu thoát. Sau đó, rạng sáng 31-5, chị T. đến công an địa phương trình báo về việc bị đánh, cướp xe. Riêng chị AT được người dân đưa vào BV Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu và sau khi tỉnh dậy, AT phát hiện mất thêm một ĐTDĐ hiệu Samsung. Từ khai báo của nạn nhân về việc hai trong bốn hung thủ gây án có nhà gần hiện trường. Công an huyện Bình Chánh đã khoanh vùng và sau đó bắt giữ anh em Tiếng. Từ khai báo của hai người này, trong đêm 1-6, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành bắt giữ anh em Thuận - Thảo khi cả hai dùng xe máy cướp được đi dạo ở phố biển.

Theo công an, anh em Thuận - Thảo đều là dân nghiện ma túy đá, vừa từ trường giáo dưỡng về nhà vì hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra cũng như làm rõ về khai báo của Thuận là trước đó bị T. lừa, chiếm đoạt xe Dream.

TUYẾT KHUÊ