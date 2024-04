Long An: Khắc phục xong điểm đen Ngã tư Hựu Thạnh, đảm bảo ATGT dịp lễ 30-4 và 1-5 30/04/2024 17:27

(PLO)- Ban ATGT tỉnh Long An đã khắc phục xong điểm đen ngã tư Hựu Thạnh, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Chiều ngày 30-4, Trung tá Nguyễn Trường Tiên, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, Ban ATGT Long An đã lắp đặt dãy phân cách mềm, kẻ vạch sơn phân luồng giao thông, lắp biển cảnh báo tại nút giao ĐT 830 và ĐT 824 (ngã tư Hựu Thạnh) thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.

Hệ thống biển cảnh báo tại ngã tư Hựu Thạnh đã được lắp đặt xong. Ảnh: CA

“Nhìn chung ghi nhận bước đầu đã làm chuyển biến tình hình, các phương tiện đã có ý thức xếp hàng trật tự khi đến nút giao, xe 2 bánh không còn tùy tiện rẽ trái, chuyển hướng, mặc dù những ngày cận lễ phương tiện đông nhưng không xảy ra va chạm, tai nạn giao thông như thời gian trước đây” Thượng tá Tiên nói.

Thời gian qua, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã tham mưu đề xuất Ban ATGT huyện Đức Hòa kiến nghị cấp trên khắc phục các điểm bất cập, nhất là điểm đen về tai nạn giao thông tại nút giao ĐT 830 và ĐT 824 (ngã tư Hựu Thạnh) thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.

Vụ tai nạn giao thông ngay ngã tư Hựu Thạnh ngày 22-3, khiến một người tử vong. Ảnh: CTV

Cụ thể từ tháng 12- 2023 đến đầu năm 2024 đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, nguyên nhân do xe 2 bánh chuyển hướng trước đầu xe tải, xe container không chú ý quan sát gây ra tai nạn...

Hệ thống camera giám sát giao thông, phạt nguội tại ngã tư Hựu Thạnh đã được lắp đặt. Ảnh:CA

Theo ông Nguyễn Hoài Phong, Ban ATGT tỉnh Long An, phương án đảm bảo ATGT khu vực ngã tư Hựu Thạnh (nút giao đường tỉnh 824 – 830 thuộc ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) đã thi công đưa vào sử dụng trước lễ 30-4, với kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Theo đó, đơn vị chức năng lắp đặt bốn biển phản quang tuyên truyền về hành vi vi phạm trật tự ATGT tại ngã tư này; Thi công lắp đặt hai dải phân cách mềm trên đường tỉnh 824 và 830 để hạn chế xe 2 bánh chuyển hướng sớm khi có đèn xanh, đỏ; Sơn gờ giảm tốc, sơn lại vạch dừng, vạch đi bộ, vạch tim đường đảm bảo theo quy chuẩn.

Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông, phạt nguội tại ngã tư Hựu Thạnh với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

Lực lượng CSGT công an huyện Đức Hòa tăng cường đảm bảo ATGT trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: CA

Nhằm thực hiện tốt an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Trung tá Nguyễn Trường Tiên- Đội Trưởng CSGT -TT, Công an huyện Đức Hòa cho biết : “Bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, lực lượng CSGT vẫn tiếp tục cao điểm xử quyết liệt các chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc công an tỉnh để phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông đó là: nồng độ cồn, quá tốc độ, xe vận chuyển hành khách, không chấp hành tín hiệu, biển báo, đi không đúng phần đường, đi ngược chiều, Sử dụng GPLX giả, xe hết hạn kiểm định”.