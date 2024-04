Long An: Giảm trên 50% số người người chết vì tai nạn giao thông 24/04/2024 14:47

(PLO)- Ba tháng đầu năm 2024, Long An xảy ra 69 vụ tai nạn giao thông khiến 32 người chết và 45 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023.

Sáng 24-4, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Quý I năm 2024 (tính từ ngày 15-12-2023 đến 14-3-2024), cả nước xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.194 vụ ( tăng 22,3%), giảm 484 người chết (giảm 15,1%), tăng 1.847 người bị thương (tăng 54,3%).

Long An nằm trong 11 địa phương giảm trên 30% số người chết vì tai nạn giao thông. Ảnh:HD

Có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2023, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết là: Long An, Hậu Giang, Bình Thuận, Thái Nguyên, Ninh Thuận, TP.HCM, Bình Định, Sơn La, Quảng Nam, Phú Thọ, Bình Phước.

Đặc biệt, Long An, Hậu Giang, Bình Thuận giảm trên 45% số người chết do TNGT.

Tuy nhiên, vẫn còn 22 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2023, trong đó 10 tỉnh tăng trên 20% là: Tiền Giang, Bến Tre, Điện Biên, Quảng Trị, Hưng Yên, Hà Giang, Đồng Tháp, TT Huế, Lào Cai, Cà Mau. Trong đó, có 05 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên là: Hà Giang, Đồng Tháp, TT Huế, Lào Cai, Cà Mau.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh:HD

Tham gia tại hội nghị tại điểm cầu Long An, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tập trung ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện năm an toàn giao thông với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, đề ra chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5 - 10 %.

Từ đó tình hình tai nạn giao thông quý I giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ cụ thể: xảy ra 69/104 vụ (giảm 33,95% so cùng kỳ 2023); Chết 32/68 người (giảm 52,94% so cùng kỳ 2023); Bị thương 45/46 người (giảm 2,17% so cùng kỳ 2023).

Trong quý quí II-2024, Long An tiếp tục đề ra mục tiêu giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5.