Đánh bé gái bằng nón bảo hiểm vì nghi trộm tiền

Khuya 2-3, Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã hoàn tất việc lấy lời khai trong vụ một bé gái bị đánh vì nghi ăn trộm tiền.





Mắt cháu Đào bị sưng húp và bầm tím. Ảnh: TIẾN DŨNG

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Hồng Đào (13 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai).



Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 2-3, khi cháu Đào đang làm việc tại công ty bút xóa trên địa bàn phường Long Bình Tân thì có người đến kiếm. Cháu Đào đi ra cổng thấy bốn người đi trên hai xe máy đứng đợi, trong đó có Kh. (29 tuổi, ngụ Tân Vạn, TP Biên Hòa).

Vừa nhìn thấy cháu Đào, Kh. đã lao tới dùng nón bảo hiểm đánh hai cái vào người, trong đó một phát trúng mắt. Kh. còn đánh nhiều cái vào người cháu Đào. Thấy cháu Đào bị chảy máu mũi, mắt sưng vù, bầm tím, những người đi cùng can ngăn Kh. Sau đó cả nhóm lên xe bỏ đi. Cháu Đào được bạn làm cùng chở về nhà và cho biết nguyên nhân là Kh. nghi Đào lấy tiền của cha bạn gái Kh.

Bức xúc vì con mình vô cớ bị đánh, gia đình cháu Đào đã đến công an trình báo sự việc.

Sáng 3-3, Công an phường Long Bình Tân đã mời hai người đi chung nhóm với Kh. đến làm việc. Do chưa nắm được nhân thân cụ thể nên cơ quan công an đang xác minh, truy tìm Kh. Theo thông tin ban đầu, do Kh. cho rằng cháu Đào mượn bạn gái mình 200.000 đồng mà không trả nên đánh. Theo đại diện Công an phường Long Bình Tân, do cháu Đào bị thương tích nhẹ nên có thể Kh. chỉ bị xử phạt hành chính.