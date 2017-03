Đau đớn tìm thấy nữ sinh lớp 7 nghi bị hiếp dâm rồi sát hại

Hôm nay 19-5, cơ quan Công an huyện Quỳ Châu phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết của em T.

Theo người thân, chiều 11-5, em T. có xin đi chơi với đối tượng tên Đạt rồi mất tích bí ẩn. Sau một ngày tìm kiếm khắp nơi không thấy em T., gia đình đã báo sự việc lên cơ quan công an.

Đến đêm 18-5, người dân xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu) đi làm về qua đoạn dốc Pà Hàng bàng hoàng phát hiện thi thể em T. đang trong quá trình phân hủy. Ngay sau đó, người thân đau đớn đến nhận thi thể em T.

Người thân và người dân nghi ngờ em T. bị hiếp dâm rồi sát hại. Do vậy đang đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Châu Phong đã đến phong tỏa, bảo vệ hiện trường và báo sự việc lên cơ quan Công an huyện Quỳ Châu.

Tại hiện trường gần nơi phát hiện thi thể em T. công an phát hiện chiếc ví tiền đựng giấy tờ mang tên Lý Quốc Đạt (19 tuổi, trú bản Na Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu). Hiện Đạt đã bị công an bắt giữ để phục vụ điều tra vụ án.