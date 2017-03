Đóng cửa một chiều lưu thông đèo Prenn sau tai nạn thảm khốc

Tối 19-6, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết bảy người tại Km 224 quốc lộ 20, đèo Prenn, phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.



Hiện trường vụ tai nạn.

Chủ trì buổi họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị nạn, cũng như có những hỗ trợ kịp thời đến các gia đình có người tử vong 5 triệu đồng và người bị thương 2 triệu đồng. Thứ trưởng đánh giá cao công tác cứu hộ cứu nạn của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, Thứ trưởng Đông yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cũng như công tác khắc phục hậu quả.



Báo cáo với đoàn công tác, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT - Phó ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do ô tô biển số 60B-029.68 bị mất thắng khi xuống gần hết đèo nên đã tông vào anh Phan Trọng Tâm (công nhân làm đường), rồi tiếp tục tông vào mạn trái ô tô biển số 86B-007.25, sau đó trôi tự do và lật nghiêng vào vách núi ven đường.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo công tác cứu nạn; các lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng đã kịp thời có mặt tại hiện trường và huy động sáu xe cứu thương cùng nhiều phương tiện để tham gia cứu hộ, cứu nạn; kịp thời phân luồng phương tiện giao thông không để xảy ra ách tắc…

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, cũng cho biết sau khi kiểm tra thông tin hai xe khách bị tai nạn, còn thời hạn lưu hành. Tuy nhiên, qua thông tin sơ bộ từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe mang biển số Đồng Nai không có thiết bị giám sát hành trình và không có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách. Ông Khuất Việt Hùng đã yêu cầu công an nhanh chóng điều tra, làm rõ thông tin trên. Nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đơn vị thi công phải đặt biển cảnh báo lớn ở hai đầu để cảnh báo cho tài xế biết.



Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng an ủi người nhà nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sắp tới tỉnh sẽ chỉ đạo cho Sở GTVT, công an rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo ATGT trên các tuyến đường đang thi công. Ngày 20-6, đèo Prenn sẽ cho xe lưu thông một chiều từ TP Đà Lạt đi Đức Trọng, còn các phương tiện lên TP Đà Lạt sẽ đi theo quốc lộ 28B (đèo Mimosa).



Như chúng tôi đã thông tin, vụ tai nạn thảm khốc trên xảy ra lúc khoảng 10 giờ 30 ngày 19-6 trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Prenn - cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 10 km. Tại hiện trường, bảy người đã tử nạn, hàng chục người bị thương. Ô tô khách 45 chỗ biển số 60B-029.68 (của Công ty Du lịch Lê Mỹ) do Nguyễn Ngọc Quang (SN 1974, thường trú Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển hướng Đà Lạt - Đức Trọng đã mất thắng tông vào ô tô khách 29 chỗ biển số 86B-007.25 (nhà xe Thanh Lịch) do Nguyễn Dương Tâm (SN 1975, thường trú Hàm Liêng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) điều khiển hướng ngược lại.

Đến 18 giờ cùng ngày, tin từ BV Đa khoa Lâm Đồng cho biết hầu hết các nạn nhân bị thương đã được xuất viện. Riêng tài xế 60B-029.68 do vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nên được lưu lại tiếp tục cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh. Một nạn nhân khác đã được chuyển đi BV Chợ Rẫy (TP.HCM).