Gần 1000 khúc gỗ Cam xe trên ô tô khách ở Bình Dương

Ngày 4-4, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ xe khách 47B-004-33 để xử lý theo quy định của pháp luật.



Gần 1000 khúc gỗ bị phát hiện cất giấu xe khách. Ảnh: Vũ Hội.

Trước đó, trên quốc lộ 13 (đoạn chạy qua ngã ba KCN Việt Hương thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) CSGT tỉnh Bình Dương phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Thuận An phát hiện xe này đi về TP. HCM có dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.



Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong xe chở gần 1000 khúc gỗ Cam xe tổng khối lượng hơn 1,5 m3 không có chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế tên Đỗ Văn Hùng khai nhận chở thuê cho một người không rõ lai lịch từ tỉnh Đăk Nông xuống ngã tư Bình Phước (TP.HCM) với giá 1 triệu đồng.