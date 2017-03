Ghen tuông, đâm người tình rồi tự thiêu

Ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ vụ án xảy ra tại tiệm hớt tóc Huyền Trang (phường An Phú, thị xã Thuận An) khiến anh Trần Văn Cơ (37 tuổi, quê Thanh Hóa) bị chết cháy và chị Trần Thị Hải (36 tuổi, chủ tiệm hớt tóc) bị thương. Bước đầu cơ quan công an nhận định do mâu thuẫn tình cảm nên Cơ dùng dao đâm chị Hải rồi phóng hỏa tự thiêu.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị Trần Thị Mai (36 tuổi, vợ nạn nhân Cơ) khai khoảng 5 giờ sáng 29-9, biết chồng mình đến gặp Hải nên chị Mai tới tiệm hớt tóc Huyền Trang tìm chồng. Khi tới nơi, chị Mai thấy tiệm hớt tóc đóng cửa nhưng nhìn vào bên trong thấy chiếc xe máy của anh Cơ đang dựng trong tiệm nên đập cửa. Tuy nhiên, anh Cơ không mở cửa và nói vợ về trước. Chị Mai vừa quay về thì nghe tiếng hô hoán của người dân khi nhìn thấy lửa cháy từ bên trong tiệm tóc Huyền Trang. Mọi người chạy đến cạy cửa thì phát hiện chị Hải nằm trên sàn nhà, bị thương rất nặng. Còn anh Cơ thi thể bị cháy đen trên gác, tấm đệm vẫn còn ngửi thấy mùi xăng. Sau một ngày điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương, chị Hải đã xin xuất viện về nhà tự chăm sóc vì những vết thương trên cơ thể chủ yếu là phần mềm, không gây nguy hiểm nhiều.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường sau khi xảy ra vụ án. Ảnh: VN

Theo lời khai ban đầu của chị Hải, vào tối 28-9, chị đi ăn tối cùng một người đàn ông khác. Tình cờ anh Cơ bắt gặp nên nổi cơn ghen to tiếng rồi kéo tay yêu cầu chị Hải về tiệm hớt tóc. Đêm đó anh Cơ ở lại tiệm tóc nên rạng sáng hôm sau vợ anh tìm đến và có chửi bới chị Hải. Vì vậy giữa chị Hải và anh Cơ tiếp tục xảy ra to tiếng với nhau. Bất ngờ anh Cơ cầm dao đâm người tình nhiều nhát. Hoảng sợ, chị Hải ngã từ gác xép xuống đất rồi nhoài người ra ngoài cửa kêu cứu. Cùng lúc anh Cơ lấy can xăng để sẵn tự tưới lên người mình rồi châm lửa đốt dẫn đến tử vong.

Vợ chồng anh Cơ có hai đứa con. Chị Mai cũng biết chồng có quan hệ tình cảm với người đàn bà khác gần một năm nay. Nhiều lần chị khuyên ngăn chồng chấm dứt mối quan hệ này để về với vợ con nhưng bất thành. 

VĂN NGỌC