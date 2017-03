Giải cứu ba nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc

Bốn người được giao trả cho gia đình gồm: Ven Thị Coóng (17 tuổi), Ven Thị Nhung (16 tuổi, em của Coóng), Lương Thị Năm (14 tuổi) và Xeo Thị Mai (21 tuổi) cùng trú xã Bảo Nam, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An.

Chiều tối 10-10, Coóng, Nhung, Năm và chị Mai đang bị kẻ buôn người đưa đi trên quốc lộ 1A để đưa ra Móng Cái (Quảng Ninh) bán sang Trung Quốc thì được PC45 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện kịp thời, giải cứu thành công.

Theo lời khai ban đầu, ngày 6-10, ba nữ sinh Coóng, Nhung, Năm đang đứng trước cổng Trường THCS Bảo Nam thì có một phụ nữ ăn mặc sang trọng đến làm quen và dụ dỗ các em “xuống thành phố làm việc, lương cao”. Đồng thời người này nói nếu các em chấp thuận thì gia đình sẽ nhận được 100 triệu đồng. Đến ngày 9-10, phụ nữ này lại xuất hiện trước cổng Trường THCS Bảo Nam rồi dẫn chị Mai và ba nữ sinh ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) ăn kem.

Tại đây, phụ nữ này bảo: “Các em cứ nghỉ học đi Trung Quốc làm việc cho công ty đi. Công ty sẽ gửi về cho gia đình các em 100 triệu đồng”. Coóng, Nhung, Năm quay trở về trường lấy cặp, sách vở và quần áo để cùng chị Mai theo người phụ nữ “đi làm công ty”.

Người phụ nữ lạ đưa cho chị Mai một chiếc điện thoại di động đã lắp SIM sẵn và mỗi người 350.000 đồng để mua vé xe đi ra Móng Cái.

Khi xe chạy đến địa phận huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì PC45 phối hợp CSGT kiểm tra xe, giải cứu bốn nạn nhân suýt bị lừa bán sang Trung Quốc.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn và PC45 Công an tỉnh Nghệ An đang truy bắt phụ nữ môi giới trên.

Đ.LAM