Giải cứu thành công con tàu mắc kẹt dưới cầu Lê Hồng Phong

Sau khi chờ nước ròng cùng sự trợ lực của ba tàu cá, con tàu gặp nạn kẹt trong lòng cầu Lê Hồng Phong đã được giải cứu trong sự hò reo của nhiều người chứng kiến.











Đã giải cứu thành công con tàu mắc kẹt.

Như vậy sau nhiều giờ đồng hồ căng thẳng không đưa ra quyết định đánh chìm tàu, con tàu trị giá 8 tỉ nói trên chỉ hư hỏng phần cabin nóc sau khi được giải cứu.

Theo dự báo nước trên sông Cà Ty sẽ ròng tuy nhiên thủy triều rút rất chậm trong khi nước trên thượng nguồn lại đổ về.

Con tàu vẫn tiếp tục dính chặt vào long cầu Lê Hồng Phong. Lực lượng cứu hộ đã phải tiếp tục dùng cưa máy, búa để phá dỡ tầng một của con tàu để cứu cả tàu và cây cầu. Hiện ba chiếc tàu công suất lớn đã được huy động đang móc cáp chuẩn bị kéo con tàu gặp nạn ra khỏi cây cầu.

14h00 Lực lượng cứu hộ đang canh... trời

Hiện nước đang rút dần do thủy triều bắt đầu xuống. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn chưa gút được phương án cứu hộ nào do trời còn rất mù mịt, mọi người lo có lũ về vì mưa trên thượng nguồn rất lớn.

Vì vậy, hiện lực lượng cứu hộ đang canh... trời để quyết định phương án giải cứu cuối cùng.



Trời âm u do mưa lớn ở thượng nguồn



Đã cắt nóc cabin rất nhiều nhưng vẫn không thể kéo tàu ra được







Theo nguồn tin riêng chúng tôi vừa nhận được thì con tàu này đã cố tình chui qua cầu Lê Hồng Phong và bị mắc kẹt.

Trong khi trước đó khai với cơ quan chức năng, các thuyền viên cho rằng con tàu bị đứt dây neo, trôi tự do.

Trước đó vào đêm 22/6, con tàu này đậu cạnh cầu Dục Thanh, cách cầu Lê Hồng Phong non một cây số. Một nguồn tin cho hay, rạng sáng nay chủ cơ sở đóng tàu đã lái ca nô đi trước làm hoa tiêu dẫn con tàu này ra cửa biển. Tuy nhiên khi chui qua cầu Lê Hồng Phong có độ tĩnh không quá thấp, con tàu vẫn lù lù đi qua và bị mắc kẹt.

Được biết cả chủ tàu, thuyền trưởng, tài công con tàu này đều là dân huyện đảo Phú Qúy không hề rành việc lưu thông trên sông Cà Ty.

Phan Thiết bắt đầu có mưa nhỏ, trong khi đó tại Hàm Thuận Nam nơi bắt đầu dòng chảy của con sông Mường đổ về sông Cà Ty lại đang mưa rất lớn.

Nếu lực lượng cứu hộ chờ nước ròng vào thời điểm sau 15 giờ chiều nay, có khả năng nước lũ sẽ tràn về, như vậy nguy cơ hỏng tàu và cầu là rất cao.

Lực lượng cứu hộ đang tập trung dưới tàu, đã có ý kiến trải bạt dưới lòng tàu và nếu thủy triều tiếp tục dâng, lũ tiếp tục đổ về sẽ chủ động bơm nước đánh đắm tàu.

Một số hình ảnh tại hiện trường giải cứu con tàu mắc kẹt:





Con tàu còn khá mới













Đến 11g phần trên cabin tàu đã được cắt nóc tuy nhiên lại xuất hiện thêm tình huống khó khăn bởi cắt cabin đến đâu thì nước lại dâng lên đến đó và phần cabin tiếp theo lại tiếp tục dính chặt vào lòng cầu.

Tính đến thời điểm này từ mặt nước lên đến thành cầu chỉ còn có chiều cao 5m, nước đang dâng cao, nhanh và khó có thể chờ đến 15g để cho thủy triều rút.



Cắt nóc tàu đến đâu nước lại dâng đẩy tàu lên đến đó



Theo Sở GTVT Bình Thuận, đoạn sông này không phải là tuyến vận tải đường thủy và chỉ có ghe, thuyền nhỏ lưu thông. Theo quy định từ cầu Trần Hưng Đạo (cách cầu Lê Hồng Phong khoảng hơn 1km) trở ra cửa biển mới là nơi để các tàu thuyền neo đậu và tránh trú bão.

Được biết, trước đây, Phan Thiết chỉ có duy nhất chỉ có một cây cầu bắc qua con đường cái quan huyết mạch giữa thành phố gọi cầu Quan.

Cầu Quan ban đầu làm bằng gỗ. Nhưng sau bị trận lũ lịch sử năm Thìn 1952 cuốn trôi một cây cầu mới bằng sắt được dựng lên và đến năm 2002 tỉnh Bình Thuận đã cho xây một cây cầu mới bằng bê tông cốt thép. Bên trên được thiết kế kiểu cách giả dây văng.

Cầu được đặt tên mới là cầu Lê Hồng Phong cùng tên với con đường nối nhịp cầu đi qua. Tuy nhiên khi thiết kế cầu người ta lại thiết kế độ tĩnh không quá thấp với chủ trương không cho ghe thuyền vào mà buộc phải đậu ở khu vực Cảng Phan Thiết cho an toàn. Điều đáng nói là phía trên cầu Lê Hồng Phong là khu vực Văn Thánh dọc sông Cà Ty là nơi tái định cư của nhiều chủ tàu, ngư dân và nhiều cơ sở sửa chữa tàu thuyền và sau mỗi chuyến biển họ đều đưa tàu thuyền về đậu ở khúc song này.

11h30. Bạn đọc sôi nổi hiến kế cứu tàu, cầu

Chiếc tàu đang neo đậu ở một điểm sửa chữa tàu thuyền thì bị nước sông Cà Ty chảy siết làm đứt neo, cuốn trôi và làm chiếc tàu bị kẹt dưới gầm cầu Lê Hồng Phong không thể nào thoát ra được.

Rất nhiều phương án đã được đưa ra để nhanh chóng cứu tàu và cầu như phương án cưa cabin tàu cho thấp xuống và đục lỗ làm chìm tàu. tuy nhiên hai phương án này đến nay đều không khả thi.

Đội cứu hộ đã cưa cắt nóc cabin tàu, tuy nhiên, do nước mưa từ thượng nguồn về dâng cao nhanh nên tàu vẫn không thoát ra được.

Phương án làm chìm tàu cũng được tính đến, tuy nhiên do con tàu trên vừa đóng mới với giá 8 tỉ đồng nhưng lại chưa mua bảo hiểm nên nếu đánh chìm tàu thì thiệt hại cho chủ tàu là rất lớn.

Sau khi kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn đọc, rất nhiều ý kiến đã được tới tấp gửi về PLO:

Bạn đọc Manh Duc hiến kế: "có thể điều xe xúc công trình (xe hay dùng xúc, cào của công trình ấy), dùng lực của máy xúc này đè thuyền xuống và đồng thời đẩy ra từ từ khỏi gầm cầu".

Bạn Võ Lưu viết: "khẩn trương hạ lực nâng của con tàu bằng cách tăng tải trọng tàu, để con tàu dìm xuống, đồng thời cưa cabin để cát chiều cao con tàu. Mặt khác, be trên đỉnh thành của be tàu thêm để tăng chiều cao thành be (nếu có thể), nhằm tăng tải trọng cho con tàu để tàu dìm xuống chống được nước tràn vào tàu".

Bạn Quy Ngoc: "Dùng khung thép có bánh xe gắn cố định hai bên thành tàu, bánh xe hướng lên phía trên. 2 thanh trượt gắn lên gầm cầu. sau đó cắt ngọn phần ca bin. dùng tàu lớn kéo tàu bị mắc kẹt ra. Khung thép phải đảm bảo chịu lực. nhiều bánh xe để không bị trượt khỏi rãnh của thanh trượt".

Bạn đọc Phạm Thế Huynh: "Dùng kích và con lăn là đc mà!"

Bạn Giáp Linh: "dùng xà lan tải trọng lớn có cáp tời buộc vào đầu tàu vừa kéo dìm tàu xuống, vừa lôi ra là được vì đuôi tàu không bị vướng vào thành cầu".

Bạn Lại Thanh Tùng: "Dùng dây cáp neo cố định tàu lại không cho tàu dịch chuyển làm hỏng cầu. Đợi đến khi nước rút thì cho tàu di dời. Nếu nước tiếp tục không dâng quá cáo thì phương án này hiệu quả".

Thủy triều vẫn đang lên rất nhanh, cưa đã được đưa xuống để chuẩn bị cắt nóc cabin trong phương án giải cứu khẩn cấp và tạm thời.

Chúng tôi đã đưa ra một số ý kiến của bạn đọc về việc đục thủng lỗ tàu hoặc đánh chìm tàu để cứu cầu, ông Phạm Văn Nam, GĐ Sở GTVT Bình Thuận, người trực tiếp chỉ huy cuộc giải cứu cho biết đã tính đến phương án trên và cảm ơn những góp ý của bạn đọc.



Vị trí con tàu bị nạn trên sông Cà Ty Hiện đã điều các xe cứu hỏa mang nước đến sẵn sàng bơm nước đánh chìm tàu từ trên cao sau khi thống nhất. Tuy nhiên phương án này vẫn chưa quyết định cuối cùng. Hiện đã điều các xe cứu hỏa mang nước đến sẵn sàng bơm nước đánh chìm tàu từ trên cao sau khi thống nhất. Tuy nhiên phương án này vẫn chưa quyết định cuối cùng.

Được biết con tàu trên vừa đóng mới với giá 8 tỷ đồng nhưng lại chưa mua bảo hiểm. Nếu đánh chìm, thiệt hại cho chủ tàu rất lớn.



Cabin tàu đã được cắt gọt để hạ chiều cao nhưng vẫn không khả thi



Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực của các lực lượng chức năng tham gia giải cứu.

Hiện hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC, lực lượng biên phòng và các ngành khác vẫn đang tích cực dùng mọi biện pháp để cứu hộ tàu, bảo vệ cầu.

Cabin tàu đã được cắt gọt để hạ chiều cao. Tuy nhiên, do nước mưa từ thượng nguồn về dâng cao, phần cao nhất của tàu vẫn còn dính chặt vào thành cầu.

Lực lượng cứu hộ đã điều 5 tàu để tham gia kéo lai dắt, nhưng tàu vẫn còn mắc kẹt. Được biết con tàu này có công suất 715CV, có thể chở 60 - 80 tấn hàng. Công tác cứu hộ vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện.









Hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC, lực lượng biên phòng đang tích cực dùng mọi biện pháp để cứu hộ tàu, bảo vệ cầu.











Vẫn chưa tìm được phương án tối ưu giải cứu tài mắc kẹt

Đến 8 giờ 30 sáng nay 23-6, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Thuận đã tăng cường ba xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với các lực lượng biên phòng, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan tập trung giải cứu tàu biển loại lớn mang số hiệu Bth 97559 bị dính chặt vào cầu Lê Hồng Phong (Phan Thiết).

Được biết con tàu trên là tàu chuyên đi thu mua hải sản ngoài biển và thuyền trưởng là ông Đỗ Văn Vưỡng, ngụ tại xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý.

Trước đó khoảng 0 giờ ngày 23-6, con tàu này đang neo đậu ở một điểm sửa chữa tàu thuyền tại phường Phú Tài (Phan Thiết) nằm cách cầu Lê Hồng Phong khoảng 1 km thì bị nước sông Cà Ty chảy siết làm đứt neo.



Con tàu bị mắc kẹt dưới gầm cầu.





Điều nguy hiểm là thủy triều trên sông Cà Ty đang lên cao.



Nước sông Cà Ty đang lên cao gây khó khăn cho việc giải cứu tàu

Thuyền trưởng đã lệnh cho các thuyền viên nổ máy để tránh bị trôi tự do nhưng chân vịt của tàu vướng lục bình nên bất thành. Con tàu bị trôi theo dòng nước siết và cuốn phần cabin tàu cao nhất dính chặt vào cầu Lê Hồng Phong.

Hàng trăm người dân đang đứng xem phương án giải cứu con tàu. Điều quá nguy hiểm là hiện thủy triều trên sông Cà Ty đang tiếp tục dâng lên rất cao và việc giải cứu phải tính từng phút, đặc biệt là phải đưa ra được một bài toán thông minh.

Hiện tại lực lượng chức năng đã phong tỏa cầu Lê Hồng Phong để giải cứu tàu. Có mặt tại hiện trường, ông Phạm Văn Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ để bảo vệ thành cầu và tàu an toàn. Lực lượng cứu hộ đã tính phương án là cưa thành cabin và bơm nước vào để chìm tàu.

Bạn đọc có cao kiến xin gởi ý kiến về để khẩn cấp giúp giải cứu con tàu này.

