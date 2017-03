Hai kẻ trộm chó dùng kích điện chống trả cảnh sát ra đầu thú

(PLO) - Ngày 12-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Nguyễn Văn Cương (28 tuổi) và Nguyễn Văn Đương (27 tuổi, cùng trú xóm Rú, xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đầu thú về hành vi trộm chó.