Hơn 30 mô tô cảnh sát truy đuổi 'xe điên' náo loạn sài Gòn

Theo thông tin ban đầu về chiếc “xe điên” do tài xế ngáo đá gây náo loạn Sài Gòn, vào khoảng 7 giờ sáng 11-3, đầu tiên chiếc ô tô BKS: 48H-0247 gây tai nạn trên đường Trường Chinh rồi bỏ chạy. Đội CSGT Tân Sơn Nhất phát hiện đuổi theo nhưng tài xế vẫn không dừng lại, phóng như bay trên nhiều tuyến đường như Cộng Hòa, Nguyễn Văn Trỗi để bỏ chạy.

Trên đường truy đuổi, CSGT đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên, nhưng chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ cao. Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã thông báo cho trung tâm chỉ huy, khi chiếc xe này bỏ chạy về hướng Bến Thành, trên đường đi nhiều CSGT các đội đã phối hợp truy đuổi.

Sau khi chạy lòng vòng trên nhiều tuyến đường ở quận 3 với tốc độ kinh hoàng, bất chấp lực lượng cảnh sát truy đuổi hùng hậu phía sau, người đàn ông ngáo đá vẫn phóng bạt mạng trên đường Trần Hưng Đạo, làm nhiều người đi đường khiếp vía.



Người đàn ông nghi ngáo đá tại trụ sở công an

Lực lượng cảnh sát giao thông đã liên hệ với trung tâm chỉ huy yêu cầu chi viện. Ngay sau đó hơn 30 chiếc xe mô tô của nhiều lực lượng phối hợp như cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, cảnh sát hình sự tiến hành truy đuổi theo người đàn ông này.

Ngay khi đến nút giao thông Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cảnh Chân thì người đàn ông rẽ phải để chạy ra hướng đại lộ Võ Văn Kiệt.

Chị H., một người dân sống trên đường Nguyễn Cảnh Chân, cho biết: “Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cảnh tượng này. Người đàn ông vừa phóng như bay, vừa nhún nhảy trong xe, còn cảnh sát tìm cách dừng chiếc xe lại mà không được. Tôi thấy người đàn ông này giống như phê ma túy đá, bị ảo giác”.

Thời điểm này rất đông người dân phải đứng dạt vào lề đường chứng kiến cuộc rượt đuổi, ngăn chặn của cảnh sát giao thông với người đàn ông ngáo đá. Suốt hành trình truy đuổi, cảnh sát giao thông đã tiến hành dùng các biện pháp quăng lốp xe để nhằm giảm tốc độ và chặn chiếc xe ô tô lại. Nhưng người đàn ông vẫn chạy thoát ra đường Võ Văn Kiệt, phóng như bay để bỏ chạy.

Được biết khi đến khu vực cầu Nước Lên người đàn ông đã điều khiển xe chạy ngược chiều nhằm chạy thoát về hướng quận Bình Tân.



Chiếc xe điên bị cảnh sát chặn dừng