Công an tỉnh Quảng Nam tiếp quản an ninh sân bay Chu Lai 28/02/2025 14:43

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và đảm bảo an ninh hàng không tại sân bay Chu Lai, kể từ ngày 1-3.

Sáng 28-2, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Chu Lai và Cảng Hàng không Chu Lai, tổ chức bàn giao công tác quản lý nhà nước và nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay Chu Lai về công an tỉnh này.

Theo biên bản ký kết bàn giao và tiếp nhận, Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Chu Lai và Cảng Hàng không Chu Lai sẽ bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và đảm bảo an ninh hàng không tại sân bay Chu Lai, kể từ ngày 1-3.

Công an tỉnh Quảng Nam tiếp quản an ninh sân bay Chu Lai.

Trong đó, bàn giao thẩm quyền, trách nhiệm liên quan đến giám sát, thanh tra, kiểm tra cấp phép, cấp chứng chỉ, thẻ kiểm soát an ninh hàng không; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh hàng không...

Trong 2 tháng đầu chuyển giao, các lực lượng liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Nam đảm bảo không để xảy ra sai sót nào trên lĩnh vực an ninh hàng không, không xáo trộn, đứt gãy và ảnh hưởng đến dây chuyền vận tải hàng không dân dụng.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định việc tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng Hàng không Chu Lai về công an tỉnh là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, tác động sâu rộng đến sự phát triển bền vững của ngành hàng không và nền kinh tế quốc gia.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng công an có kinh nghiệm trong công tác phòng chống khủng bố, xử lý các vụ việc can thiệp bất hợp pháp vào hàng không, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, giúp phát hiện, ngăn chặn sớm các nguy cơ tiềm ẩn trong lĩnh vực hàng không.

Khi Công an tỉnh Quảng Nam đảm nhiệm an ninh hàng không tại sân bay Chu Lai, việc phối hợp giữa các lực lượng công an - quân đội - hải quan - biên phòng trong xử lý tình huống khẩn nguy, phòng chống khủng bố và kiểm soát an ninh sân bay sẽ diễn ra đồng bộ, chặt chẽ hơn, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trong mọi tình huống.

“Công an Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra an toàn, khoa học, không gián đoạn. Tiến tới từng bước nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh hàng không, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập”, Đại tá Nguyễn Thành Long nói.