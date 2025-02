CSGT TP Thủ Đức đón lõng tóm gọn nghi can trộm xe máy 28/02/2025 15:01

Vào khoảng 10 giờ ngày 28-2, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT – TT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM nhận được tin báo của anh LĐT (29 tuổi, ngụ phường Tam Phước, TP. Biên Hòa), báo tin bị kẻ trộm đột nhập lấy trộm xe máy.

Phương tiện được xác định đang di chuyển trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ) hướng về quận 12.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Đức đã theo dấu bắt nghi phạm trộm xe máy. Ảnh: PH

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác tiến hành chốt chặn, đón lõng để chặn bắt nghi can.

Khoảng 10 phút, tổ tuần tra phát hiện nam thanh niên đang điều khiển xe bị mất trộm chạy qua với tốc độ cao nên tiến hành tổ chức đeo bám. Gần đến giao lộ đường Đỗ Mười và đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, nam thanh niên giảm tốc độ.

Tổ CSGT nhận định đây là cơ hội an toàn để khống chế, tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra.

Nam thanh niên và tang vật sau đó được bàn giao cho Công an phường An Phú Đông, quận 12 để xác minh, xử lý. Ảnh: PH

Nam thanh niên khai tên NAK (20 tuổi, ngụ Long An), đang trên đường mang xe qua gần biên giới để giao cho một người khác. Lực lượng CSGT phát hiện trên người NAK có một bộ phá khóa xe, một biển số giả có dán băng keo mặt, một bộ phá sóng định vị và nhiều chìa khóa giả có sẵn băng keo.

Hiện, lực lượng CSGT – TT Công an TP. Thủ Đức bàn giao giao nghi can cùng tang vật về trụ sở Công an phường An Phú Đông, quận 12 để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.