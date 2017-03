Khen thưởng “nóng” 3 đơn vị phòng chống đua xe trái phép

Ngày 25-10, Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định khen thưởng đột xuất cho Công an quận Bình Thạnh; Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Hàng Xanh, Đội Tuần tra dẫn đường trực thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống và truy bắt đua xe trái phép vào rạng sáng 24-10.

Trung tá Phạm Văn Hải, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, cho biết, từ đầu năm 2010 đến nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã ngăn chặn và giải tán 42 tốp đua xe trái phép; đưa đón an toàn 305 đoàn khách quốc tế, lãnh đạo cao cấp ghé thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Theo Đ. Hiệp (SGGPO)