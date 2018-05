Khởi tố 2 kẻ đâm ‘hiệp sĩ’ tội giết người và trộm

Cảnh sát hình sự TP.HCM cám ơn các “hiệp sĩ” Ngày 17-5, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC45), cùng đoàn công tác đến BV Thống Nhất và BV 115 thăm các anh Trần Văn Hoàng, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy đang nằm điều trị tại đây. Thượng tá Nam đã gửi lời cám ơn đến tập thể y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa và chăm sóc sức khỏe cho các “hiệp sĩ” bị thương. Thượng tá Nam giải thích lý do đến thăm trễ vì bận truy xét các nghi can và thông tin cho các “hiệp sĩ” về việc phá án. PC45 cũng chuyển phần khen thưởng của UBND TP.HCM cho lực lượng phá án đến các “hiệp sĩ” kèm theo một phần kinh phí của phòng. Đại diện PC45 cũng gửi lời cám ơn đến các “hiệp sĩ” vì tinh thần nghĩa hiệp, giúp lực lượng công an có những thông tin quý giá, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, cuộc sống bình yên của người dân.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cùng các cán bộ, chiến sĩ tới thăm “hiệp sĩ” tại BV Thống Nhất. Ảnh: HT • Liên quan sức khỏe các “hiệp sĩ” bị đâm trọng thương, chiều 17-5, các bác sĩ cho hay: Anh Trần Văn Hoàng đã tiếp xúc tốt và có thể sớm được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục được chăm sóc. Sức khỏe anh Hoàng đang tạm ổn, có thể ăn uống mà không cần tiếp thức ăn qua đường tĩnh mạch. Dự kiến trong bảy ngày tới, anh Hoàng có thể xuất viện. Hai “hiệp sĩ” Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy đang điều trị tại khoa Ngoại tim mạch lồng ngực BV Thống Nhất (TP.HCM), sức khỏe cũng đang tiến triển tốt. T.NGỌC - L.BÌNH