Khởi tố 4 bị can vụ bí thư phường đánh bạc

(PLO)- Liên quan đến vụ Công an vây bắt đánh bạc, bí thư phường nhảy lầu bỏ trốn, chiều 18-4, Cơ quan công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can.