Khởi tố chín bị can đưa lao động “chui” sang Angola

(PL)- Về các đường dây đưa người đi lao động chui sang Angola, tính đến ngày 17-1, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố chín bị can về tội tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép, tội tổ chức người khác ở lại nước ngoài trái phép.