Khởi tố Giám đốc công ty đòi nợ thuê nổ súng gây rối

(PLO)- Ngày 14-3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phá thành công chuyên án 114H, khởi tố, bắt giữ Đinh Ngọc Hiệp và Thái Huy Lợi (Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ thương mại tổng hợp Minh Tâm, TP Vinh, Nghệ An) cùng 6 bị can về tội gây rối trật tự công cộng và tội cố ý làm hư hỏng tài sản.