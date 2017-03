Khởi tố vụ án phá rừng tại hồ thủy điện Đồng Nai 5

Chiều 12-7, ông Vũ Văn Diến, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng, cho biết Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49B), Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44), Công an tỉnh Lâm Đồng đã họp và quyết định khởi tố vụ án liên quan vụ phá rừng tại khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5, thuộc xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm.



Hiện trường một cây gỗ lớn bị lâm tặc chặt hạ quanh hồ thủy điện Đồng Nai 5.

Cùng với việc khởi tố vụ án, sẽ khởi tố bị can với ba người là Lê Hồng Hà (tức Hà "đen", sinh năm 1968, quê Diễn Châu, Nghệ An, là chủ mưu băng nhóm phá rừng và nhiều lần đe dọa giết kiểm lâm), Nguyễn Văn Tuấn (quê Đắk Nông) và Nguyễn Văn Thành (thường trú tại Bình Dương).

Riêng Hà "đen" đang bỏ trốn, cơ quan công an vẫn đang tích cực truy bắt. Ngoài ra, cơ quan công an tiếp tục điều tra tám người đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bảo Lâm để làm rõ vụ án phá rừng quy mô lớn này.

Trước đó, Bộ Công an và các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã truy quét “công trường” khai thác gỗ lậu hoạt động lâu năm tại khu vực rừng nguyên sinh ở hồ thủy điện Đồng Nai 5 (thuộc xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) nơi giáp ranh giữa Lâm Đồng với các tỉnh Đắk Nông và Đồng Nai, bắt giữ 19 người.

Tại bãi tập kết gỗ, cơ quan chức năng thu giữ 7-8 m3 gỗ đã xẻ chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Kiểm tra quanh khu vực ven lòng hồ, cơ quan chức năng còn phát hiện thu giữ hàng chục m3 gỗ chưa kịp vận chuyển.