Trước vụ cầm kiếm dọa chém nữ công nhân, Bình 'con' từng có 3 tiền án

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là Bình “con”; Giám đốc Công ty Phúc Bình Group, có trụ sở tại phường Tân Tiến, TP Nha Trang) để điều tra tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ông này có hành vi chửi bới, xúc phạm, cầm kiếm đòi chém một nữ công nhân của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang vì bị nhắc nhở bẻ hoa trong công viên bờ biển Trần Phú để tặng bạn gái.

Ông Nguyễn Thanh Bình được biết đến là một người kinh doanh bất động sản ở TP Nha Trang.

Trước khi bị bắt, Bình từng bị đi tù.

Cụ thể, theo hồ sơ, chiều 20-10-2011, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị của Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt khám xét nhiều địa điểm do Nguyễn Thanh Bình, còn gọi là Bình “con” làm chủ. Trong đó có khách sạn Thiên Bình (đường Bùi Thị Xuân) và khách sạn Thiên Bình 2 (đường Tô Hiến Thành, TP Nha Trang).

Tại khách sạn Thiên Bình 2, công an phát hiện trong túi quần của Bình “con” có ma túy dạng đá cùng 7 viên thuốc lắc. Còn tại phòng 504 của khách sạn này, cảnh sát phát hiện NTHA (sinh năm 1995, ngụ quận 8, TP.HCM, người tình của Bình "con") đang tàng trữ một bịch chứa 6 viên thuốc lắc.

Khám xét chỗ ở của Bình “con” tại khách sạn Thiên Bình 2, công an thu giữ thêm một bịch ma túy đá, một bịch cần sa, 14 dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy và một khẩu súng (loại bắn hơi cay),…

Ngoài Bình “con” và NTHA, tại khách sạn Thiên Bình 2, công an còn phát hiện hai người khách đang có hành vi sử dụng ma túy. Hai người này khai với công an vừa mua ma túy của Bình “con” để sử dụng tại khách sạn Thiên Bình 2.

Tháng 11-2012, TAND TP Nha Trang tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình 5 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 10 triệu đồng. Tổng hợp hình phạt 2 năm tù treo về tội cố ý gây thương tích trước đó, tòa buộc Bình phải chấp hành án 7 năm 6 tháng tù.

Người tình của Bình “con” là NTHA bị tòa phạt 15 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, ngoài vụ án trên, Nguyễn Thanh Bình có 2 tiền án về các tội gây rối trật tự cộng cộng, cố ý gây thương tích.

Hiện Nguyễn Thanh Bình là người đại diện pháp luật của Công ty Phúc Bình Group, chuyên kinh doanh các ngành nghề như khách sạn, bất động sản, điện mặt trời…

Trên trang Fecabook cá nhân, ông Nguyễn Thanh Bình đăng tải hình ảnh kèm thông tin về việc "được vinh danh doanh nhân xuất sắc thời kỳ hội nhập 2024"...

Cầm kiếm đòi chém nữ công nhân môi trường

Khoảng hơn 15 giờ ngày 11-1, một nhóm công nhân của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang đang chăm sóc, trang trí hoa tại khu vực công viên bờ biển Nha Trang.

Nguyễn Thanh Bình lái ô tô hiệu Mercedes biển số tỉnh Khánh Hòa chở bạn gái đến khu vực trên và dừng lại.

Lúc này, ông Bình xuống xe đi bộ lên lề đường đến khu vực công viên bẻ hoa để tặng cho bạn gái. Thấy vậy, một nữ công nhân của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang nhắc nhở thì Bình có lời lẽ chửi bới xúc phạm nữ công nhân này.

Nguyễn Thanh Bình tại cơ quan công an. Ảnh: HP

Tiếp đó, ông Bình quay lại ô tô mở cốp sau lấy ra một cây kiếm dài gần 80 cm chạy đến chỉ về hướng nữ công nhân đe dọa chém, tiếp tục chửi bới xúc phạm.

Người phụ nữ đi cùng can ngăn, giữ lấy cây kiếm và đẩy Bình lên ô tô. Tuy nhiên, ông Bình tiếp tục lấy một chai nước suối từ trong xe ném về hướng nữ công nhân rồi mới rời đi.

Sau đó, nữ công nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc. Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Công an TP Nha Trang khẩn trương vào cuộc, xác minh, xử lý người có hành vi gây rối.