Đà Nẵng: 98% vụ phạm tội về ma túy liên quan đến ma túy tổng hợp 14/01/2025 11:14

Hệ lực lượng Cảnh sát ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của hệ lực lượng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CA.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tăng, với sự nỗ lực không ngừng, lực lượng CSMT toàn thành phố đã lập được nhiều chiến công, khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án về ma túy, góp phần đảm bảo tốt tình hình An ninh trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian đến, Phòng CSMT và lực lượng CSMT Đà Nẵng cần tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch theo trọng tâm của Công an TP Đà Nẵng và đề án của Bộ Công an; triển khai các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống ma túy.

Nhiều người dương tính ma tuý tại cơ sở For You Club vào đợt kiểm tra tháng 8-2024. Ảnh: MT.

Phó Giám đốc Công an TP cũng chỉ đạo lực lượng CSMT đề nghị tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý, trong đó tập trung đấu tranh mạnh nhóm tội tàng trữ, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, kéo giảm nguồn cầu về ma túy.

Chủ động mở rộng điều tra, xử lý triệt để, truy tận gốc các đối tượng cầm đầu, các đường dây phạm tội về ma túy, không dừng lại ở việc điều tra, xử lý phần ngọn, xử lý các đối tượng thứ yếu trong vụ án, nhất là đối với các vụ án lớn, có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma túy lớn.

“Không để Đà Nẵng trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển, tàng trữ, tiêu thụ ma túy trong nước và quốc tế”, Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh.

Theo Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng, trong năm 2024, hơn 98% số vụ phạm tội về ma túy liên quan đến ma túy tổng hợp và 79,4% đối tượng phạm tội có sử dụng ma túy.

Ngoài việc mua bán trái phép ma túy truyền thống như heroin, cần sa, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều vụ việc mua bán trái phép chất ma túy loại thảo mộc có chứa chất ma túy loại MDMD-4en-PINACA và loại ma túy mới “núp bóng” dưới dạng nước vui...

Loại ma túy được sử dụng phổ biến vẫn là ma túy tổng hợp, chiếm trên 97,7% tổng số phát hiện, xử lý; trong đó, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy phần lớn ở độ tuổi từ 18 - 30 tuổi (chiếm tỷ lệ 75,97%); 60% đối tượng không có nghề nghiệp.