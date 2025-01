Nhóm thanh thiếu niên đánh nhầm người trong quán nhậu bị tạm giữ 14/01/2025 17:23

Ngày 14-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tạm giữ hình sự 9 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, rạng sáng 11-1, sau khi tiếp nhận thông tin vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại quán bia trên đường Lý Thường Kiệt (TP Tam Kỳ), Công an TP Tam Kỳ phối hợp Công an phường An Mỹ nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu xác định, ĐVP (22 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ) và LQH (27 tuổi, ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam) có xảy ra mâu thuẫn.

Biết được P đang ở quán bia nên H cùng nhóm bạn đến quán tìm để đánh. Tại đây, nhóm thanh thiếu niên sử dụng vật dụng có sẵn như ghế, ly thủy tinh… đánh P bị thương.

Ngoài ra, nhóm này còn đánh nhầm 3 người khác trong quán dẫn đến thương tích vùng đầu.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ yêu cầu những người liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.