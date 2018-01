Lần đầu tiên Bộ Công an dẫn độ tội phạm theo luật mới

Ngày 31-1, thông tin từ cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết bộ này vừa dẫn độ thành công một đối tượng truy nã quốc tịch Bun-ga-ri.





Quang cảnh buổi bàn giao. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, vào hồi 22 giờ ngày 30-1, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V19, Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tổ chức bàn giao đối tượng bị yêu cầu dẫn độ Milen Ivanov Davranski (sinh ngày 13-10-1975, quốc tịch Bun-ga-ri) cho cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Bun-ga-ri theo Quyết định giải quyết yêu cầu dẫn độ số 01/2017/DĐHS-QĐ ngày 28-12-2017 và quyết định thi hành Quyết định về việc dẫn độ số 01/2018/QĐ-CA ngày 29-1-2018 của TAND tỉnh Long An.

Đối tượng Milen Ivanov Davranski bị Bộ Tư pháp Cộng hòa Bun-ga-ri yêu cầu dẫn độ để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ, buôn bán chất ma túy ở mức độ nghiêm trọng và thành lập, cầm đầu nhóm tội phạm có tổ chức theo quy định của Bộ luật Hình sự Cộng hòa Bun-ga-ri bị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế.



Trước đó, người này đã bị TAND TP.HCM xét xử và kết án ba năm tù giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 226b Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 7-9-2017.



Đây là trường hợp dẫn độ cho nước ngoài đầu tiên kể từ thời điểm Bộ Công an chính thức được quy định là cơ quan trung ương của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018), đồng thời cũng là trường hợp đầu tiên bị dẫn độ theo quy định tại Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bun-ga-ri năm 1986.