Lời khai rợn người của nghi can sát hại bé gái 10 tuổi

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo ban đầu về vụ án mạng thương tâm và gây căm phẫn tại phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm hôm 6-8.



Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân



Theo báo cáo, vào lúc 19 giờ 30 tối 6-8, bà Lê Thị Hồng Duyên ngụ phường Bảo An trình báo con gái là cháu Nguyễn Lê Can Đài (10 tuổi) bị mất tích từ trưa cùng ngày. Công an TP Phan Rang- Tháp Chàm và gia đình đã tổ chức tìm kiếm và đến 20 giờ 50 phát hiện bé Đài đã chết, trên người có một chậu cảnh bê tông loại lớn đè lên và có nhiều vết thương.

Nơi phát hiện thi thể được xác định là khu vực đất của Phan Minh Cường (55 tuổi) thuê để đúc chậu kiểng, cách nhà nạn nhân khoảng 200m.

Triệu tập Phan Minh Cường, nghi can này khai nhận khoảng 13 giờ 30 ngày 6-8, Cường đang sơn chậu kiểng bê tông thì cháu Đài đến chơi, dùng tay sờ vào khiến chậu bê tông đổ úp lên người.

Thấy bé Đài trợ mắt, Cường lấy cây kéo gần đó đâm nhiều nhát vào cổ bé cho đến chết rồi lấy chậu cây cảnh úp lại.

Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đến 12 vết thương trên vùng đầu, cổ mặt. Nạn nhân mặc quần áo bình thường, khám nghiệm không bị xâm hại tình dục.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ tại hiện trường một cây kéo dính máu. Hiện Công an Ninh Thuận đang tạm giữ nghi can và củng cố hồ sơ khởi tố hình sự.