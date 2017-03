Luật sư của bị can thảm sát: ‘Hai rất bình tĩnh khai báo’

Trưa 29-9, luật sư Phan Thị Sự (Văn phòng luật sư Dung Sự, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An) - được chỉ định bào chữa cho bị can Hai đã lên thị trấn Hòa Bình, huyện miền núi Tương Dương để kịp tham dự phiên tòa xét xử lưu động kẻ gây thảm án vào ngày 30-9, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Tương Dương.





Bị can Vi Văn Hai (20 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) bị truy tố về tội giết người.

Luật sư Sự cho biết khởi tố bị can được hai ngày thì bà vào và tham dự các buổi hỏi cung bị can. “Tiếp xúc với Hai, tôi thấy bị can bình thường, bình tĩnh, khai báo từ đầu đến cuối rành mạch, đầy đủ, thành khẩn” - bà nói.

Bà cho biết khi hỏi: “Sau khi chém chết bốn người vậy, Hai về có ngủ được không?”, bị can không trả lời và tỏ ra bình tĩnh, ăn uống bình thường.

Điều tra viên có giải thích vì là khung hình phạt với Hai ở mức cao nhất nên chỉ định luật sư và đề xuất gì không thì Hai không đề xuất gì mà nói: “Làm được thì chịu thế thôi”.

Theo luật sư Sự, bị can Hai khai nhận động cơ dẫn đến gây án là do khi Hai đến lán trại của gia đình anh Lô Văn Thọ (27 tuổi) thì bị anh Thọ nghi oan cho Hai có quan hệ bất chính với chị Lê Thị Yến (25 tuổi). Lúc đó, anh Thọ có nói: “Mày sang đây chơi với vợ tau phải không”. Từ câu nói này, hai bên cự cãi, anh Thọ đánh Hai nhưng anh ta né tránh rồi bỏ chạy xuống dưới sàn lán lấy con dao của gia đình anh Thọ, quay lại chém. Sau đó anh ta liên tiếp chém ba người của gia đình anh Thọ vì “không làm chủ được bản thân”.

“Khi đưa năm con dao ra và tráo đi tráo lại nhiều lần, Hai vẫn nhận ra con dao gây án. Bị can rất thành khẩn khai báo, người dân tộc thiểu số nên hiểu biết pháp luật hạn chế… hậu quả anh ta gây ra nặng nề quá”, luật sư nói.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Hai và kết luận Hai hoàn toàn bình thường.

Dự kiến phiên xử lưu động sẽ có rất đông người dân các huyện miền núi Nghệ An đến tham dự nên công an huy động nhiều chiến sĩ của tỉnh và địa phương bảo vệ phiên xét xử, đảm bảo an ninh trật tự.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 15g giờ chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cùng trú xã Tam Hợp) mang dụng cụ vào khe Cát Tả thuộc bản Phồng đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bốn người trong một gia đình bị chém chết. Đến tối 19-7, cơ quan công an bắt được Hai.