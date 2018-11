Nam sinh 16 tuổi bị bạn cùng lớp đâm thủng bụng

Ngày 26-11, Công an xã Văn Phong (huyện Cát Hải, Hải Phòng) cho biết Công an huyện Cát Hải đang điều tra vụ nam sinh Nguyễn Văn Hưng (16 tuổi, trú xã Hoàng Châu) dùng dao đâm trúng bụng bạn cùng lớp là Nguyễn Hữu Trung (trú xã Nghĩa Lộ).

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 26-11, nam sinh Nguyễn Văn Hưng, học sinh lớp 11 Trường THPT Cát Hải đã mang theo một con dao bấm tới trường. Khi gặp bạn học cùng lớp là Nguyễn Hữu Trung, Hưng đã rút dao đâm trúng bụng khiến Trung bị thương. Trung được các thầy cô giáo và lực lượng công an xã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an huyện Cát Hải cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Theo Công an xã Văn Phong, qua điều tra, bước đầu lực lượng chức năng xác định do nhiều lần bị Trung đe doạ đánh nên Hưng đã thủ sẵn dao bấm đến trường để đâm Trung.