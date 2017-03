Nghi án thanh niên có vợ, 2 con hiếp dâm cháu bé 3 tuổi

Sáng nay (15-12), trao đổi với Pháp Luật TP. HCM, ông Hạnh, Phó Trưởng Công an xã Đồng Quế (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 5-11 nhưng đến hôm qua (14-12) gia đình cháu M. mới đến trình báo.

Ông Hạnh thông tin, theo lời kể của gia đình, trưa 5-11, cháu M. (ba tuổi), trú thôn Đồng Mùi (xã Đồng Quế) sang nhà hàng xóm là nhà Đào Quang T. (32 tuổi) trú cùng thôn để chơi.

Lúc này, sau khi đi uống rượu về đến nhà thấy cháu M. đang chơi ở đó. T. đã bế cháu vào trong buồng tắm và thực hiện hành vi đồi bại với cháu.

Sự việc được vỡ lở khi cháu M. về nhà kể lại chuyện cho gia đình biết. Đến hôm qua (14-12), gia đình cháu M. mới có đơn trình báo lên Công an xã Đồng Quế.

Công an xã Đồng Quế đã báo cáo với Công an huyện Sông Lô. Sau đó Công an huyện Sông Lô đã mời T. về trụ sở công an huyện làm việc.

“Về nội dung anh T. có nhận những hành vi trên hay không phía xã không nắm được vì công an huyện thụ lý hồ sơ. Hiện tại sức khỏe, tâm lý của cháu M. đã ổn định” - ông Hạnh thông tin.