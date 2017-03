Nghi phạm bắt cóc sát hại bé trai trước khi đòi tiền

Sáng 7-4, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ án. Chủ tịch tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra và có kết luận vụ giết người, tống tiền, sớm hoàn tất hồ sơ để truy tố và đưa ra xét xử thật nghiêm khắc, công khai trước nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT trước mắt chỉ đạo công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tỉnh (nhất là trường mầm non, tiểu học) và phụ huynh học sinh. Triển khai ngay các biện pháp cụ thể nhằm đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm. Không để xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ra chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, nhất là học sinh mầm non và tiểu học.