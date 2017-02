Nghi vấn 2 vợ chồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Chiều ngày 15-2, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), cho biết vẫn đang tiến hành điều tra xác, minh thông tin anh Nguyễn Thế Bảo (41 tuổi, trú xã Ea Bar) và vợ là Trần Thị Tuyết Nga (33 tuổi) bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ.



Người nhà anh Bảo cho biết, nước mang đi được lấy từ bình lọc đảm bảo vệ sinh.

Theo trình báo của người nhà anh Bảo, vào sáng 14-2, vợ chồng anh Bảo vào rẫy ở khu vực giáp ranh giữa xã Ea Nuôl và Ea Bar (Buôn Đôn) để chăm cà phê. Khi đi, anh Bảo mang theo một can nhựa (khoảng 5 lít) bên trong đựng nước lạnh. Tới nới, anh Bảo để can nước ở căn chòi rồi đi làm. Đến trưa, hai vợ về chòi nghỉ ăn cơm và uống nước trong can mang theo.

Sau khi ăn uống, vợ chồng anh Bảo cảm thấy buồn nôn, khó chịu. Nghi nước uống có vấn đề, anh Bảo đổ nước ra cốc kiểm tra thì phát hiện nước trong can đã chuyển từ màu trắng sang màu xanh bất thường và có mùi lạ. Nghi ngờ có người đổ thuốc diệt cỏ vào can nước, anh Bảo mang can nước đến công an xã gần đó trình báo.

Vợ chồng anh Bảo sau đó phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, rồi chuyển xuống Bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM) điều trị.

Vụ việc đang được Công an huyện Buôn Đôn tiếp tục điều tra, làm rõ.