Người tình của Long “rồng đỏ” bị khởi tố

Ngày 7-1, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã ký quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hương Giang, nguyên đại úy công an, về tội chống người thi hành công vụ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Giang là người tình của Nguyễn Ngọc Long (Long “rồng đỏ”), một đàn anh trong giới chơi hàng trắng, ma túy đá tại Phan Thiết. Tháng 10-2012, Long bị tập trung tại Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội tỉnh Bình Thuận thì hai tháng sau cùng với hai học viên đào hầm trốn thoát khỏi trung tâm.

Ngày 8-11-2013, Long bị Công an TP Phan Thiết bắt giữ đưa trở lại trung tâm và liên tiếp trong hai ngày 4 và 9-12-2013, Long đã được đàn em tiếp ứng dùng hung khí truy sát cán bộ, bảo vệ trung tâm để trốn thoát gây rúng động dư luận. Sau lần tấn công trung tâm ngày 9-12, Long cùng một đàn em hành tẩu về TP.HCM thăm bà nội rồi đến một nhà trọ tại Xuân Lộc (Đồng Nai) ẩn náu. Ngày 18-12, được Giang vận động, Long “rồng đỏ” cùng một đàn em ra đầu thú.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định Giang chính là người đã chủ mưu, huy động đàn em để giải thoát cho người tình.

Được biết Giang trước đây công tác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tại TP.HCM, sau đó chuyển về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận. Do vi phạm kỷ luật ngành nên Giang bị sa thải. Sau đó sống như vợ chồng với Long “rồng đỏ” tại một chung cư ở TP Phan Thiết. Hiện cựu nữ đại úy này đang có thai hơn bốn tháng. Ngoài việc khởi tố Giang, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố thêm một đàn em của Long “rồng đỏ” và ra quyết định truy nã nghi can này trên toàn quốc.

