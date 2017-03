Nhóm thanh niên xông vào nhà đập phá và 'bắt cóc' bé gái bốn tuổi

Theo đó, khoảng 8 giờ 45 ngày 4-12, khi vừa đi chợ về thì ông Nguyễn Đình Tú (trú tại thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) phát hiện một nhóm thanh niên xông vào nhà, xô bàn ghế ngã đổ và hăm dọa ông.



Ông Tú chỉ đồ đạc bị nhóm thanh niên đập phá

Ngay sau đó nhóm thanh niên này hất ngã chiếc xe máy của gia đình ông, bốn người trong nhóm xông vào khống chế ông Tú, hai người còn lại tiến đến bắt đứa con gái nhỏ của ông là Nguyễn Thị Hoàng Yến (bốn tuổi). Ngay sau đó cả nhóm lên xe máy chạy xuống quốc lộ thẳng theo hướng Quảng Nam - Đà Nẵng.

Người dân đã nhanh chóng trình báo chính quyền. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình An đã phối hợp cùng Công an huyện Thăng Bình ngay lập tức có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, lấy thông tin liên quan.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.