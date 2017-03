Nổ mìn giờ tan ca, 14 công nhân bị thương nặng

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết khoảng 14 giờ 30 ngày 29-9, tại phân xưởng khai thác than của Công ty Than Khe Chàm, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn hầm lò khiến 14 công nhân khai thác than bị thương nặng.

Theo thông tin từ hiện trường, nguyên nhân ban đầu có thể là do nổ mìn còn sót lại. Vụ nổ xảy ra đúng giờ tan ca của công nhân nên có khá đông người ở vị trí nổ. Sau vụ tai nạn, 14 công nhân đang trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Cẩm Phả, Quảng Ninh.



Các bác sĩ đang sơ cứu các nạn nhân.

Theo thông tin từ giám đốc BV Đa khoa Cẩm Phả, có một thợ lò bị thương nặng (dập phổi, chấn thương sọ não) đang chuẩn bị được tiến hành phẫu thuật. Có ba người bị chấn thương lồng ngực, tay và mặt. 10 người còn lại đang được các bác sĩ bệnh viện tiến hành sơ cấp cứu.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã điều động hai kíp bác sĩ từ BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và BV Bãi Cháy tới hỗ trợ công tác cứu chữa người bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung cấp cứu, chăm sóc các nạn nhân, khẩn trương điều tra rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.