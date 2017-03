Nỗi đau tột cùng của người cha đánh chết con ruột

Thấy con say rượu nên ông Nguyễn Đức Tân (SN 1956 - Bố của Hải) khuyên đi ngủ sớm để ngày mai mới nói chuyện. Tuy nhiên, Hải không những không nghe lời còn đánh mẹ ngất xỉu tại chỗ, buộc ông Tân phải nhờ đến làng xóm cứu giúp. Lúc này thấy cháu Nguyễn Đức Long (4 tuổi) đứng gần đó, Hải lao tới dùng dao kè vào cổ dọa, nếu ai xông vào sẽ giết bé Long. Vì thương cháu, ông Tân và mẹ của Hải lao vào cứu cháu bé. Khoảng vài phút sau, ông Tân bước ra ngoài và nói với hàng xóm, Hải (con trai mình) đã chết.

Ông Nguyễn Đức Tân (cha đẻ của Hải) và cháu Long.

“Con trai tôi từng vào tù”

Bà Trịnh Thị Tân mẹ của Hải là người bị chịu tổn thương, đau đớn khi cùng một lúc con trai chết, chồng bị bắt giam. Bà Tân không thể tưởng tượng nổi lại có ngày xảy ra sự việc kinh hoàng mà bà đang phải gánh chịu và không dám tin đó là sự thật. Ngồi vân vê vạt áo bởi đôi bàn tay sần sùi, khô héo, nước mắt lăn chảy trên đôi gò gồ ghề, rám nắng, bà kể về đứa con trai của mình: “Từ lúc nhỏ tính khí nó (Hải-PV) thất thường, cho tới khi đi học cấp ba thì lười học, ham chơi, hay đua đòi khiến vợ chồng tôi khốn khổ nhưng vì thương con làm tất cả vì con cái nên ít khi trách móc nó.

Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù đối với Nguyễn Đức Hải.

Học xong lớp 12 nó thi đậu vào Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn TP HCM. Cứ tưởng nó đậu đại học rồi sẽ tu tỉnh học hành cho bằng bạn, bằng bè. Lúc nào nó gọi điện về xin tiền gia đình đều gửi vào, chị nó (chị gái Hải làm công nhân ở TP HCM - PV) cũng thỉnh thoảng cho tiền. Vậy mà, ai ngờ được nó lại vướng vào tội trộm cắp tài sản và bị TAND quận Phú Nhuận (TP HCM) tuyên phạt 9 tháng tù giam. Đau lòng lắm!!!”,

“Thật sự khi nhắc đến con cái, ai cũng muốn nhắc đến những điều tốt!!! Nhưng với con tôi có muốn giấu cũng chẳng được, ai cũng biết. Con tôi từng vào tù, tưởng khi nó ra tù vào tháng 3-2014, nó sẽ tu tỉnh. Nhưng khi được trả tự do về quê, nó vẫn cứ chứng nào tật ấy không chịu làm ăn. Cả ngày chỉ ngửa tay xin tiền bố mẹ, chơi bời tụ tập rượu chè. Khi nhà không có tiền cho thì nó lại dọa nạt, chửi bới, uy hiếp, khiến bố mẹ xấu hổ với hàng xóm nhưng vẫn phải im lặng cho qua ngày đoạn tháng.

Để yên cửa yên nhà, vợ chồng tôi lại đưa tiền cho nó vào TPHCM để làm ăn. Đến cuối tháng 9-2014 nó lại trở về nhà, nhưng không còn lành lặn khi hai bắp chân đã bị người ta cắt mất, rồi vợ chồng tôi lại phải thuốc thang chăm sóc. Mới đi lại được tháng nay nhưng vẫn còn lặc thì xảy ra sự việc này”, bà Tân nấc nghẹn khi nói về con mình “đứt ruột đẻ đau”. Anh Nguyễn Văn Tình hàng xóm sống cạnh nhà cho biết: “Hải là đứa chơi bời ai cũng biết, không chăm lo làm ăn. Còn ông bà Tân là người hiền lành nên hàng xóm ai cũng quý mến. Chẳng ai nghĩ lại có chuyện động trời xảy đến như vậy. Đúng là nửa đời người lo cho con cái giờ lại phải vào tù nghĩ mà thấy ông Tân càng tội nghiệp”.





Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án đau lòng.

Cứu cháu, bố lỡ tay đánh chết con đẻ

Chiều ngày 2-12, trao đổi với Báo Pháp luật TP HCM, ông Trịnh Văn Tâm Trưởng Công an xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết vụ án đau lòng xảy ra vào rạng sáng ngày 29-11. Nạn nhân là Nguyễn Đức Hải (23 tuổi) và hung thủ gây ra cái chết chính là cha đẻ của Hải ông Nguyễn Đức Tân ( 58 tuổi). Vào khoảng 16h ngày 28-11, Hải đòi đi dự đám cưới một người bạn trong xã, nên đòi bố trở đến dự đám cưới. Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, không thấy con về, vết thương ở chân lại chưa lành nên ông Tân đã chạy đến đón con về. Tuy nhiên Hải không chịu về vì muốn ở lại.

Khoảng hơn 11 giờ đêm, Hải về đến nhà thì thấy bố mẹ đã chuẩn bị đi ngủ. Hải gọi ông Tân dậy và lăng mạ chửi bới bố mình thậm tệ, vì cho rằng ông Tân làm xấu mặt mình giữa đám cưới với bạn bè. Thấy con trai đã say rượu, nên ông Tân không nói lại và lên giường đi ngủ. Lúc này, Hải lấy một thanh gỗ để ngoài hè xông vào tấn công bố. Thấy vậy, bà Tân đã chạy ra can ngăn thì bị Hải đấm đá vào mặt khiến bà Tân choáng ngất xỉu tại chỗ.

Bà Trịnh Thị Tân (mẹ của Hải - ngồi giữa) đau lòng kể lại sự việc kinh hoàng ập đến với gia đình bà.

Hàng xóm nghe tiếng la lớn chạy sang can ngăn, nhưng cả hai người hàng xóm là ông Quyết, Minh đều bị Hải cầm dao rượt đuổi. Mọi người đến mỗi lúc đông hơn, thì Hải đã xông vào nhà túm cổ áo cháu Nguyễn Đức Long (4 tuổi) kè dao vào cổ uy hiếp và đòi dọa giết cả gia đình. Thương cháu, xấu hổ với mọi người, ông Tân đã quỳ xuống chắp tay xin Hải dừng lại tha cho cháu Long.

Tuy nhiên, Hải tiếp tục xiết chặt cổ, khiến cháu Long đau và xin chú đừng giết cháu. Nhưng cứ mỗi lần cháu Long xin, lại bị Hải dùng tay vả vào mặt. Khi ông bà Tân tiến lại gần thì Hải lập tức vung dao chém cháu Long. Quá bất ngờ, ông Tân lao lên đỡ cho cháu nhưng không kịp khiến đầu cháu Long bị chảy bê bết máu. Lúc này bà Tân lao tới cứu cháu, cắn vào tay thì Hải mới chịu thả cháu bé. Ngay sau đó, cháu Long được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc cấp cứu. Trong nhà lúc này, ông Tân tiếp tục giằng co, vật lộn để dành lại con dao trong tay Hải. Sau đó thì ông Tân bước ra ngoài nói Hải đã chết. Ngay sau đó ông Tân cũng đã gọi cho công an để tự thú.

Chiều ngày 2-12, Đá tá Lê Trung Hiếu, Trường phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều ra làm rõ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, vụ án khởi tố bị can, bắt giam đối với ông Nguyễn Đức Tân là bố đẻ của nạn nhân Nguyễn Văn Hải về hành vi giết người. Cũng theo Đại tá Hiếu cho biết, tại cơ quan điều tra ông Nguyễn Đức Tân khai vì quá bức xúc nên đã dùng gậy đập chết con trai của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.