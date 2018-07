Nơi giấu tiền khó ngờ của tài xế taxi dỏm

Trên hai số báo trước, chúng tôi phản ánh cả trăm taxi dù chạy và đậu ở các khu vực đắc địa tại trung tâm TP.HCM. Họ giở lắm chiêu trò móc túi khách hàng, chủ yếu là du khách bằng việc cho đồng hồ nhảy với tốc độ “phi mã”, tráo tiền trong nháy mắt.



Với chiêu trò đánh tráo tiền, khi bị du khách làm dữ, tài xế trả lại tờ 500.000 đồng và chúng tôi bất ngờ nơi tài xế này giấu tiền sau khi làm trò… ảo thuật!

Làm dữ thì trả lại tiền!

Ngày 3-7, anh Han Jea Kwang (sinh năm 1978, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú quận 7) cùng một người bạn bắt phải một taxi dù ở khu vực chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) để ra sân bay Tân Sơn Nhất. Trong lúc tính tiền, tài xế đã nhanh tay ảo thuật lấy tờ tiền 500.000 đồng của anh Han. Sự việc xảy ra chưa đầy ba giây trong khi trên xe có đến ba hành khách (bao gồm cả anh Han - PV).

Anh Han đếm lại tiền trong ví, phát hiện mình mất một tờ 500.000 đồng (anh Han có ba tờ 500.000 đồng trong ví - PV) nên la lớn. Bạn của anh Han phát hiện gian lận cũng hét to bằng tiếng Hàn, chỉ mặt tài xế nói to: Alibaba (ăn cướp - PV).

Thấy hai ông khách Hàn Quốc to lớn, tài xế chột dạ “Ok! Fine” rồi đưa tay phải lôi tờ 500.000 từ sau mông ra và đòi thêm 100.000 đồng cho cuốc taxi từ chợ Bến Thành lên sân bay Tân Sơn Nhất.

Anh Han la lớn bằng tiếng Hàn, phản ứng về chuyện tráo tiền nhưng tài xế chốt khóa trong, kiên quyết đòi thêm 100.000 đồng.

Qua kính chắn gió, anh Han thấy an ninh sân bay nên gọi to “Police! Police!”... nhưng cửa kín mít không ai nghe thấy. Anh Han đập cửa, yêu cầu tài xế mở (bằng tiếng Anh - PV) nhưng tài xế vẫn yêu cầu khách trả đủ 600.000 đồng. Người bạn đi cùng anh Han viết số 200.000 đồng lên tờ giấy đưa cho tài xế kèm giải thích (bằng tiếng Hàn và ngôn ngữ hình thể) rằng mọi ngày đi với giá đó. Cùng với việc anh Han đập cửa, lực lượng an ninh sân bay đang tiến lại gần nên tài xế chủ động trả lại tờ 500.000 đồng, chỉ lấy tiền cước 200.000 đồng.



Tài xế taxi dù 51G-054.17 phải lôi từ… đũng quần tờ 500.000 đồng trả lại cho anh Han. (Ảnh Nguyễn Tân cắt từ clip)



Dù lấy lại được tờ 500.000 đồng nhưng anh Han Jea Kwang bực mình, quay clip để cánh báo cho cộng đồng người Hàn.



Tài xế taxi dù 51G-503.52 đánh tráo tờ 500.000 đồng của khách nhưng miệng luôn la lớn “You Alibaba!”. (Ảnh cắt từ clip)

Khách nước ngoài choáng với tài xế taxi dỏm

Ra khỏi xe, anh Han rút điện thoại quay lại chiếc taxi đang rời đi và cho biết mình sẽ cảnh báo cho những người đồng hương về chiêu trò móc túi của những tài xế ranh ma.

Anh Han nói rằng mình không ngờ tài xế lại có thể tráo tiền một cách chóng vánh, thần kỳ đến như vậy; và không hề hay biết cho tới khi người bạn đồng hành lên tiếng. “Trước đây tôi đã đi taxi ở TP.HCM và có nhiều người Hàn Quốc đã cảnh báo về việc tài xế chặt chém số tiền lớn với quãng đường đi ngắn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi bị ăn cắp như vậy, thật quá sức tưởng tượng. TP.HCM nên làm điều gì đó để thay đổi điều này. Nếu một du khách gặp trường hợp như của tôi, họ sẽ có cái nhìn và hình ảnh rất xấu về các bạn” - Han nói với tôi.

Anh Han chưa phải là trường hợp duy nhất mà chúng tôi ghi nhận về những tài xế taxi dù giở trò đạo chích với tiền mệnh giá cao của khách.

Trước đó, vào ngày 27-6, chúng tôi cùng anh Ph. (ngụ huyện Bình Chánh) trong vai hai người Hàn Quốc đi từ Cung văn hóa Lao Động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) ra sân bay Tân Sơn Nhất bị tài xế taxi dù khoảng 30 tuổi kéo sang một taxi dù do một thanh niên khác đậu gần đó, mời đi.

Đến sân bay, đồng hồ nhảy số tiền là 298.200 đồng và khi chúng tôi mở ví trả tiền, thanh niên này giằng lấy một tờ 500.000 đồng và tờ tiền này đã biến mất một cách đầy bí ẩn sau động tác chưa đầy một giây của tài xế. Sau đó, tài xế chìa tờ 20.000 đồng ra mà chúng tôi không tài nào tìm thấy tờ 500.000 đồng vì tài xế này đã lục tung mọi ngóc ngách trên xe cũng như lộn trái các túi quần áo ra cho chúng tôi xem.

Có clip nhưng chúng tôi ngậm đắng rút thêm 300.000 đồng trả cho cuốc xe. Tính ra chúng tôi tốn 800.000 đồng cho cuốc xe đúng giá là chưa tới 200.000 đồng!

Các tài xế taxi dù thường điều khiển đồng hồ tính cước có mức giá nằm giữa khoảng 400.000 đến 600.000 đồng hoặc dưới 1 triệu đồng để dễ tiếp xúc tờ 500.000 đồng của khách nhằm đánh tráo bằng tờ 20.000 đồng.

Tờ tiền đánh tráo, các tài xế nhét trong… đũng quần và không ai có thể tìm thấy được!

Công an mời tài xế taxi dù tráo tiền khách đến làm việc Chiều tối 17-7, lực lượng thanh tra giao thông, trật tự đô thị và công an một số phường của quận 1, TP.HCM đã rà soát tình trạng nâng khống tiền cước, đánh tráo tiền, có dấu hiệu lừa đảo của một số tài xế chạy taxi đội lốt ở khu vực trung tâm của TP. Bước đầu, một số tài xế có biểu hiện hoạt động trá hình đã bị mời đến làm việc. Trong đó có Nguyễn Thanh K., sinh năm 1975, một trong những tài xế taxi có hành vi đánh tráo tiền của khách mà chúng tôi đã phản ánh. NGUYỄN TÂN

______________________

Kỳ sau: Các cơ quan chức năng lên tiếng. Chuyện taxi dù chặt chém, tráo tiền đang làm xấu đi hình ảnh thân thiện mà TP.HCM đang xây dựng trong mắt du khách. Các cơ quan chức năng nói gì?