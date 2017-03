'Nữ quái' vờ mua hàng, khống chế cướp vàng

"Nữ quái" cướp vàng.

Kết quả điều tra ban đầu, do có ý định từ trước, sáng 19/8, Xuyến đến tiệm tạp hoá ở xã Phú Sơn do bà Võ Thị Sứ làm chủ để hỏi mua hàng. Thấy bà Sứ có tiền, lợi dụng sơ hở, Xuyến đã khống chế nạn nhân cướp 1 vòng đeo tay trọng lượng 2 chỉ vàng 24k cùng số tiền trên 500.000 đồng, sau đó tẩu thoát.

Từ trình báo của nạn nhân, qua truy xét đến chiều cùng ngày Xuyến đã bị công an huyện Chợ Lách bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an Xuyến đã thừa nhận do không có tiền nên bày mưu cướp tài sản của bà chủ cửa hàng tạp hóa. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ quái này.