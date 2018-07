Ngày 4-7, Cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đã phá thành công chuyên án 618Y, chặt đứt đường dây ma túy từ Lào về huyện Quế Phong (Nghệ An) rồi đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Sau một thời gian xác lập chuyên án theo dõi, đêm 3-7, trên quốc lộ 48 thuộc xã Nghĩa Liên (huyện Nghĩa Đàn) ban chuyên án quyết định phá án

Khi Hồ Sỹ Long (43 tuổi, trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển xe ô tô con mang BKS 37A - 390.70 chở Nguyễn Văn Toàn (45 tuổi, cùng trú xã Bảo Thành) chạy hướng từ huyện miền núi Quế Phong xuống thị xã Thái Hòa, thì lực lượng ban chuyên án yêu cầu dừng xe.



Lúc này, biết bị bao vây, Toàn đã cố thủ trong xe với hai bình xịt hơi cay hòng chống đối. Tổ trinh sát đã phải đập vỡ cửa kính xe ô tô, khống chế bắt gọn Toàn và Long. Tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 250 viên ma túy tổng hợp, 2 bình xịt hơi cay và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, Toàn khai nhận, số ma túy trên Toàn mua của một người đàn ông tên Hải ở xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) vào chiều tối ngày 3-7 tại thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) với số tiền 520 triệu đồng để về đưa vào Nam tiêu thụ. Toàn cũng thuê Long lái xe hơi chở Toàn đi “lấy hàng” với giá tiền công 5 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Nghĩa Đàn đang mở rộng điều tra chuyên án trên.