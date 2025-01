CSGT sẽ cung cấp dịch vụ công toàn trình đối với thủ tục đăng ký xe 03/01/2025 17:32

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cục CSGT triển khai cung cấp dịch vụ công toàn trình đối với thủ tục đăng ký xe và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên môi trường điện tử.

Ngày 3-1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức hội nghị CSGT toàn quốc năm 2025. Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2024, lực lượng CSGT cả nước đã tập trung xử lý quyết liệt vi phạm theo các nhóm chuyên đề như người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; chuyên đề vi phạm tốc độ; chuyên đề sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Đã xử lý hơn 4,3 triệu trường hợp vi phạm TTATGT; phạt tiền gần 7,9 nghìn tỉ đồng.

Cục Cảnh sát giao thông tổ chức hội nghị CSGT toàn quốc năm 2025. Ảnh: CA

So với năm 2023, CSGT xử lý tăng gần 27%, tiền phạt tăng gần 20%. Chỉ trong 2 ngày đầu năm 2025, lực lượng CSGT toàn quốc đã lập biên bản 25.104 trường hợp, phạt tiền hơn 61 tỉ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm biểu dương kết quả, thành tích mà lực lượng CSGT đã đạt được trong năm 2024; nhấn mạnh, lực lượng CSGT đã làm tốt công tác tham mưu hoàn thiện hành lang pháp luật; triển khai toàn diện các chuyên đề công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng kiểm chế, kéo giảm số người chết do TNGT.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nêu rõ, mục tiêu của công tác CSGT là không để xảy ra TNGT, không để xảy ra sai phạm, vi phạm; năm 2024, đã kéo giảm 918 người chết (tương ứng 7,73%) do TNGT; đây là sự cố gắng, nỗ lực của toàn lực lượng CSGT trong năm 2024.

Chỉ đạo nhiệm vụ của lực lượng CSGT trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, năm 2025 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng;

Cũng là năm quyết liệt thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do đó, lực lượng CSGT quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2025, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm số vụ TNGT, phấn đấu để toàn quốc giảm 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Ảnh: CA

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm yêu cầu CSGT tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm TTATGT, đôn đốc các ngành, các lực lượng khác cùng thực hiện.

Bên cạnh đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; tăng cường và đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền trong công tác tuần tra kiểm soát theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm".

Các đơn vị siết chặt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong công tác bảo đảm TTATGT của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi công vụ. CSGT tăng cường việc kiến nghị các ngành giải quyết, khắc phục các "điểm đen" về tai nạn giao thông.

Cùng với đó thực hiện việc chuyển đổi số trong các mặt công tác, cải cách triệt để các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân; trước mắt Cục CSGT triển khai cung cấp dịch vụ công toàn trình đối với thủ tục đăng ký xe và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên môi trường điện tử.