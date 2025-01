Bé gái 12 tuổi sinh con khi quen bạn trai qua 'Chat với người lạ' 03/01/2025 18:11

Ngày 3- 1 Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Văn Vĩ ( 21 tuổi, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 31-12-2024 Công an huyện Long Thành tiếp nhận tin báo của gia đình cháu H, ngụ tại huyện Long Thành về việc bé gái bị người thanh niên tên là Vĩ quen qua mạng xã hội quan hệ tình dục dẫn đến mang thai và sinh con khi mới 12 tuổi 8 tháng.

Nguyễn Văn Vĩ tại cơ quan công an. Ảnh CAĐN

Sau khi nhận được thông tin, Công an đã bắt giữ Vĩ tại TP.HCM.

Tại cơ quan Công an, Vĩ khai nhận khoảng tháng 3- 2024 Vĩ quen biết với cháu H qua ứng dụng “Chat với người lạ”. Sau đó cả hai hẹn nhau đi ăn uống và quan hệ.

Công an huyện Long Thành chuyển hồ sơ cùng nghi can Vĩ lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục đang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.