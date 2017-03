Phát hiện thêm nhiều ô tô xịn đeo biển kiểm soát giả

Chiếc xe Toyota Lexus đeo BKS giả 52Y-7497, được Công an quận Đống Đa thu tại khu vực Hoàng Cầu

Cuối tháng 10-2010, qua công tác tìm hiểu thị trường ô tô trên địa bàn thành phố, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Đống Đa phát hiện tại bãi trông giữ xe ô tô ở khu vực phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa có một chiếc xe Toyota Lexus, màu trắng, loại 7 chỗ, trị giá trên 1 tỷ đồng, BKS: 52Y-7497 có dấu hiệu là xe không rõ nguồn gốc.

Tiến hành kiểm tra, các chiến sỹ Công an quận Đống Đa phát hiện xe đeo biển kiểm soát giả. Khi chủ sở hữu hiện tại của chiếc xe này là anh Nguyễn Minh Phúc, SN 1980, ở quận Hoàng Mai trình một số giấy tờ liên quan như giấy đăng ký, giấy đăng kiểm xe, cơ quan công an đã làm rõ đó đều là giấy tờ giả.

Đến lúc này, chủ sở hữu xe mới ngớ ra và trình bày đã mua chiếc xe trên của một người từ trong TP Hồ Chí Minh với giá 50.000 USD. Anh Phúc đinh ninh xe đầy đủ giấy tờ hợp lệ, nào ngờ giấy tờ xe đều là giả.

Trước đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Đống Đa đã phát hiện, thu giữ 3 chiếc xe ô tô các loại Toyota Lexus, Toyota Land Cruiser và Kia đều mang biển số giả và chủ sở hữu xe này đều sử dụng giấy đăng ký và giấy đăng kiểm xe giả. Khi bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ xe, chủ sở hữu những chiếc xe không rõ nguồn gốc đều khai đã mua xe thông qua nhiều khâu trung gian, trong tình trạng có giấy tờ, biển kiểm soát, nhưng họ không phân biệt giấy tờ, biển số đâu là thật, đâu là giả?!

Hiện những chiếc xe không rõ nguồn gốc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa thu giữ để xác minh, làm rõ nguồn gốc của chúng.

Theo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Đống Đa, hiện nay xuất hiện trên thị trường nhiều loại ô tô không rõ nguồn gốc, được bọn tội phạm đục lại số khung, máy và làm giấy tờ giả để bán cho người có nhu cầu với giá rẻ.

Cơ quan công an cảnh báo mọi người dân không vì ham rẻ mà mua phải những chiếc xe không rõ nguồn gốc, thông qua nhiều người môi giới. Nên mua xe của những người quen biết, sau đó đến cơ quan công an để sang tên đổi chủ, xác định rõ nguồn gốc của xe. Làm như vậy sẽ tránh “tiền mất, tật mang”, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung trên địa bàn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đang làm rõ nguồn gốc chiếc xe Toyota Lexus, SK: 2T2HA31U45CO57930; SM: 4386597, phát hiện thu giữ tại khu vực Hoàng Cầu. Ai là chủ sở hữu, hoặc biết về nguồn gốc chiếc xe trên, mời liên hệ với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Đống Đa (ĐT: 35.148.236) để giải quyết.

Theo Hà Trang (ANTĐ)