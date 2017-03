Quận 2, TP.HCM: Bắt sòng bạc dưới tầng hầm

Sòng bạc này do Huỳnh Tấn Lộc (tự Lùn, 28 tuổi, ngụ phường Bình An, quận 2) đứng ra tổ chức. Lộc khai sòng bạc hình thành từ tháng 5-2009, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Nhằm đối phó công an, Lộc tổ chức khoảng sáu điểm đánh bạc và liên tục thay đổi địa điểm.

Lộc thuê nhà với giá ba triệu đồng/ngày để gầy sòng phục vụ con bạc, thuê Mai Văn Thanh (39 tuổi, ngụ phường Thủ Thiêm) lấy tiền xâu mỗi ngày cho Lộc. Mỗi ngày Lộc trả cho Thanh từ 500 đến 700 ngàn đồng. Ngoài ra, Lộc thuê người canh gác trước các địa điểm tổ chức đánh bạc.

Các con bạc đến sòng là người ở quận 2 (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương, trong đó phần nhiều là phụ nữ.

Điều đáng nói, chủ căn nhà số 177 là bà N.T.Đ, tổ trưởng tổ dân phố của phường. Bà Đ. khai mới cho Lộc thuê nhà tổ chức đánh bạc một lần.

Hiện Công an quận 2 đang tiếp tục làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan.