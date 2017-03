Tài xế côn đồ bắt hành khách quỳ xin lỗi, đánh trọng thương ba người

Theo ông Tạo, sáng 15-3, ba anh Trần Văn Cường (25 tuổi), Trần Xuân Vnh (27 tuổi, cùng ngụ thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên), Trần Văn Phượng (21 tuổi, quê xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng bảy người thân trong gia đình đi làm ở TP.HCM về quê huyện Sơn Hòa để dự đám cưới.

Khi đến ngã tư quốc lộ 1- quốc lộ 25 thuộc xã Hòa An, cả gia đình trên đón xe khách Anh Tuấn (loại 16 chỗ ngồi) để về Sơn Hòa. Lên xe hơn 20 phút nhưng xe vẫn không chạy, cứ lòng vòng đón khách nên các anh Cường, Vinh yêu cầu xe chạy vì gia đình đang có việc gấp. Tài xế Huỳnh Duy Nam to tiếng, gây sự dẫn đến hai bên đánh nhau. Tài xế Nam đã dùng ống tuýp đánh hành khách.

Ông Võ Thái Hùng, cán bộ Thanh tra- kiểm soát DNTN Vận tải và du lịch Cúc Tư (TP Tuy Hòa), người trực tiếp chứng kiến sự việc, cho biết lúc 7g40 ngày 15-3, khi chiếc xe buýt 78K-7230 của DNTN Vận tải và du lịch Cúc Tư do tài xế Trương Thanh Liêm điều khiển chạy tuyến TP Tuy Hòa- Sơn Hòa đến ngã tư quốc lộ 1-quốc lộ 25 thì thấy khoảng 10 hành khách từ trên xe khách Anh Tuấn bước xuống đón xe buýt.

Khi những hành khách này lên xe buýt thì tài xế và phụ xe của xe khách ngăn cản, đứng chặn giữa đường không cho xe buýt chạy. Ngay sau đó, tài xế xe khách cùng phụ xe huy động hơn 10 thanh niên đến vây đánh nhóm hành khách trên.

“Họ hung hãn nhảy lên xe buýt kéo hai hành khách xuống đánh đấm tại chỗ ngay trước mặt nhiều người. Họ dùng dây thắt lưng, cây gậy đánh bổ liên tiếp vào đầu hành khách. Họ bắt những hành khách này phải quỳ xuống xin lỗi thì mới tha. Khi hành khách không quỳ, họ tiếp tục lao vào đánh đấm làm ba người bị thương. Tôi cùng một số người nhảy vào can ngăn rồi đưa hành khách lên xe buýt, sau đó gọi báo Cảnh sát 113”- ông Hùng kể.

Theo Cảnh sát 113 Công an Phú Yên, khi lực lượng này đến thì xe khách Anh Tuấn đã bỏ chạy. Cảnh sát 113 truy đuổi một đoạn thì bắt được chiếc xe khách, đưa đến trụ sở Công an xã Hòa An. Lúc này, tài xế, phụ xe của xe khách Anh Tuấn đã bỏ chạy, còn lại chủ xe Nguyễn Hùng Vũ (33 tuổi, ngụ phường 9, TP Tuy Hòa). Ba hành khách bị thương cũng được Cảnh sát 113 đưa đến Công an xã Hòa An giải quyết. Theo ông Nguyễn Như Tạo, làm việc với cơ quan công an, tài xế Huỳnh Duy Nam nói rằng không rõ những người tham gia đánh hành khách.

TL