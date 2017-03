Tạm giữ 2 thanh niên dùng ná thun bắn công an

Theo MỸ THƯƠNG (TTO)



Lúc 2g ngày 2-4 trên QL 22, ấp Phước Hoà, xã Phước Hiệp, H.Củ Chi, tổ tuần tra Công an xã Phước Hiệp phối hợp với dân quân địa phương phát hiện Hiếu điều khiển xe gắn máy chở Thảo ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, đuổi theo yêu cầu dừng xe.Các thanh niên trên không chấp hành. Thảo ngồi sau dùng ná thun bắn trúng anh Phạm Phan Trọng Vũ, công an viên xã Phước Hiệp, gây thương tích tại vùng gò má phải của anh, rồi tiếp tục bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi bắt được Thảo. Đến 8g cùng ngày, Hiếu đến Công an xã Phước Hiệp đầu thú.