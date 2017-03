Tạm giữ hình sự tám đối tượng bắt cóc tống tiền

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Đỗ Danh Khánh (sinh năm 1952); Phan Thanh Chi (sinh năm 1976); Đào Duy Phúc (sinh năm 1977); Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1988); Nguyễn Tài Anh (sinh năm 1988), Đặng Cao Cường (sinh năm 1984); Phạm Minh Thông sinh năm 1969; Tạ Đình Hiệp sinh năm 1987. Tất cả các đối tượng trên đều trú tại Hà Nội.

Vào khoảng tháng 9/2010, nhóm đối tượng này đã lên kế hoạch để bắt anh Lưu Văn Vương, là kỹ sư trưởng của công ty Gia Lộc. Sự việc bắt nguồn từ việc Đỗ Danh Khánh đã ký hợp đồng làm ăn với phó Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Gia Lộc là bà Thiều Thị Bản. Theo hợp đồng, Đỗ Danh Khánh sẽ san lấp mặt bằng khu liên hợp hóa lọc dầu Nghi Sơn với giá 80 tỷ đồng/1 triệu m3.

Tuy nhiên, hợp đồng bị đổ vỡ. Lúc này, Khánh đã giao 1 tỷ đồng đặt cọc cho phía Gia Lộc. Khánh đòi tiền nhưng phía Gia Lộc chưa trả.

Đối tượng Đỗ Danh Khánh, chủ mưu vụ bắt cóc

Khánh đã rủ thêm Phan Thanh Chi cùng các đối tượng Phúc, Hiếu, Tài Anh, Thông, Hiệp lên kế hoạch bắt anh Lưu Văn Vương để ép bà Bản trả nợ.

Theo kết hoạch, ngày 2/10, 8 đối tượng trên đã điểu khiển xe Toyota 4Runner đến công trình xây dựng Keangnam, cưỡng ép anh Vương phải đi với chúng.

Từ đó tới ngày 13/10, nhóm này liên tục di chuyển, thay đổi địa điểm “giam giữ” con tin đồng thời phân chia nhau ca trực. Mục đích của chúng là ép gia đình anh Vương phải trả tiền, nếu không sẽ chặt chân, chặt tay anh này.

Sau khi nhận tin báo từ gia đình bị hại Phòng PC 45 Công an thành phố Hà Nội đã cử cán bộ phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Công an huyện Từ Liêm tiến hành rà soát hiện trường, ghi lời khai nhân chứng để tổ chức điều tra.

Cho đến ngày 12/10, PC 45 đã xác định được toàn bộ ổ nhóm đã bắt giữ anh Vương. Đến ngày 13/10 thì cả 8 đối tượng tham gia vụ việc đã bị bắt gọn.

Theo Sơn Bách (Vietnam+)