Tạm giữ thầy giáo ghen tuông dùng dao đâm vợ

(PLO)- Chiều 28-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lầu Bá Cò (41 tuổi, giáo viên Trường THPT bán trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơ, Nghệ An) có hành vi cố ý gây thương tích.