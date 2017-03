Thầy gạ tình trò rồi bỏ 70 triệu mua sự im lặng

Do lo sợ thầy Hoàng cho điểm thấp, sợ cuối năm học lại môn, nên L. đã để giáo viên của dạy mình thỏa mãn dục vọng. Không những gạ tình đổi điểm, thầy Hoàng còn dùng tiền để ‘mua sự im lặng’.

‘Cho thầy 3 phút’

Ngày 4/3, cơ quan điều tra đã có bản kết luận điều tra vụ nữ sinh L.T.K.L. (SN 1996, học sinh lớp 10, Trường THPT Thới Long) tố cáo thầy Đặng Văn Hoàng (SN 1978), giáo viên môn công nghệ của trường đã nhiều lần có hành vi “cưỡng dâm”.

Tại cơ quan điều tra, L. khai nhận, ngày 23/10/2013 sau khi làm bài kiểm tra, thầy Hoàng hẹn L. lúc 14 giờ đến lớp 11C5 để gặp mình.

Buổi chiều, L. đến gặp thì thầy hỏi: “Làm bài kiểm tra có được không, có tâm sự gì không, có muốn bài kiểm tra được 9 hay 10 điểm?”.

L. đáp lại: “Khả năng em làm được bao nhiêu thì thầy cho bấy nhiêu điểm”.

Sau đó, thầy Hoàng gọi L. đi vào nhà vệ sinh nam trao đổi “công việc”. L vào nhà vệ sinh và đợi 5 phút thì thầy Hoàng xuất hiện. Hoàng liền ôm L. và nói “cho thầy 3 phút”.

L. đứng yên và Hoàng sờ soạng lên người nữ sinh này. Bị L. phản ứng mạnh, Hoàng buông tay và L. bước ra khỏi nhà vệ sinh.

14 giờ ngày 26/10/2013, L. tiếp tục gặp Hoàng rồi thầy bảo đi vào nhà vệ sinh nam để thầy trao đổi “công việc”. Cũng như lần trước, L. đi vào nhà vệ sinh và đợi Hoàng.

Hoàng nói: “Vài hôm nữa có bài kiểm tra, em muốn điểm cao hay thấp. Cho thầy 3 phút”.

Do lo sợ thầy Hoàng cho điểm thấp, sợ cuối năm học lại môn, nên L. đã để giáo viên của dạy mình thỏa mãn dục vọng.

70 triệu mua im lặng

Ngày 8/11/2013, L. viết bản tường trình sự việc bị thầy Hoàng dụ dỗ ép quan hệ tình dục và gửi thầy 1 bản photocopy.

Nhận được bản tường trình, thầy Hoàng đến gặp L. và hỏi: “Lý do vì sao em gửi bản tường trình, em cần bao nhiêu tiền?”. L. trả lời: “Cần 10 triệu đồng”.

Không lâu sau, Hoàng nhờ người đưa đến nhà L. bồi thường 30 triệu đồng, nhưng ông L.V.B.E (cha L.) không chấp nhận.

Cha của L. đã dẫn con mình lên Công an P.Long Hưng (Q.Ô Môn) trình báo vụ việc và muốn pháp luật xử lý.

Tại cơ quan công an, Hoàng đã thừa nhận có sàm sỡ 1 lần và quan hệ tình dục 1 lần với em L. trong nhà vệ sinh nam.

Tuy nhiên, thầy Hoàng không thừa nhận là hứa hẹn giúp đỡ em L. nâng điểm ở môn công nghệ. Và việc “thầy trò quan hệ” là trên cơ sở tự nguyện (?!)

Cơ quan chức năng cùng nhà trường cũng làm rõ, điểm kiểm tra 15 phút môn công nghệ của em L. được 3 điểm nhưng thầy Hoàng vào sổ điểm 8 điểm. Lý giải việc này, thầy Hoàng cho rằng là do mình vào sổ nhầm lẫn!?

Riêng kiểm tra 45 phút, em L. đạt 9 điểm thì thầy Hoàng đánh giá đó là “kết quả học tập, kiểm tra của em L.”.

Được biết, cả 2 bài kiểm tra nói trên đều được thực hiện trước khi thầy Hoàng có hành vi sàm sỡ, cưỡng dâm học sinh của mình.

Đến ngày 27/12/2013, gia đình và bản thân em L. đã làm đơn tự nguyện rút khiếu nại, miễn chịu trách nhiệm hình sự và bãi nại cho thầy Đặng Văn Hoàng. Bởi vì, phía thầy Hoàng đã bồi thường cho gia đình L. số tiền 70 triệu đồng.

Vậy nhưng, do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên cơ quan CSĐT Công an Q.Ô Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Hoàng về hành vi “Cưỡng dâm”.

