Clip: Phát hiện thi thể thanh niên chết cháy ở ngã tư

Vào khoảng 10h sáng 29 -7, tại một bãi đất trống ở ngã tư đường Văn Tiến Dũng và Tôn Đức Thắng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk người dân xung quanh khu vực này đã phát hiện một thi thể người bị chết cháy.



Công an đang khám nghiệm hiện trường nơi tử thi chết cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã đến tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.



Theo thông tin ban đầu thì thi thể được xác định là nam giới, cao khoảng 1m70, thi thể đã bị cháy xém và đã chết lâu ngày, hiện đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Trong người nạn nhân có một chiếc ví nhưng không có bất cứ giấy tờ gì nên chưa xác định được danh tính.

Đến khoảng 14h cùng ngày, sau khi tiến hành khám nghiệm xong cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho UBND phường Tân An để an táng theo quy định. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.