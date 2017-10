Thủ tướng dự lễ phát động quyên góp khắc phục lũ

Chiều 13-10, tại lễ phát động, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, tại nhiều địa phương ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa to đến rất to gây ra đợt lũ lớn, có nơi vượt mức lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.



Thủ tướng và các phó thủ tướng quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Trước thiệt hại quá lớn của đồng bào, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.



Hôm 12-10, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra, thị sát tình hình ngập lụt, thiệt hại, thăm hỏi chính quyền và nhân dân vùng ngập lũ tại tỉnh Ninh Bình và khu vực sạt lở đất tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Sáng nay (13-10), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến Yên Bái thị sát, thăm hỏi người dân, kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Thủ tướng đã ban hành hai công điện khẩn về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, hạn chế thiệt hại tiếp tục xảy ra, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai.

Theo chinhphu.vn