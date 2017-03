Tông thai phụ, lái xe bỏ đi rồi quay lại nghe ngóng

Chiếc xe này tiếp tục đâm vào sau xe máy chị Lê Thị Khánh Ngà (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đang mang thai 27 tuần tuổi, chạy cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến chị Ngà và xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô và bị kéo lê hàng chục mét.

Khi dừng xe, thay vì đưa chị Ngà đi cấp cứu, tài xế lái ô tô chạy trốn, sau đó thì quay lại để nghe ngóng tình hình. Lúc này bị người dân phát hiện do nhớ biển số xe, tài xế lại lái xe tiếp tục tháo chạy…

Từ biển số người dân cung cấp, trong đêm 4-10, Công an TP Hà Tĩnh đã tìm được chiếc xe gây tai nạn trong một gara. Khi biết công an tìm ra manh mối, Trần Thi Vi (trú TP Hà Tĩnh) đã đến Công an TP Hà Tĩnh đầu thú, khai nhận là tài xế điều khiển xe gây tai nạn trên.

Chị Ngà được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, huyết áp thấp, gãy xương… Đến sáng 5-10, mặc dù các bác sĩ đã rất nỗ lực nhưng không cứu được thai nhi 27 tuần tuổi trong bụng chị Ngà.

Đ.LAM - P.ÁNH