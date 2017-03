Trốn khỏi nhà tạm giữ, chết dưới ao rau muống

Trước đó, ngày 17-6, Công an TP Phan Thiết đã triệt phá một băng trộm cắp xe máy gồm bảy người đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn. Trong thời gian tạm giữ để điều tra, Lê Văn Nam (tức Tý, ở Ninh Phước, Ninh Thuận) đã lợi dụng sơ hở leo rào trốn khỏi nơi tạm giữ trong đêm 18-6. Sau khi phát hiện, lực lượng công an đã tổ chức truy bắt nhưng bất thành. Đến ngày 19-6, người dân phát hiện đầu tóc của Nam trồi lên mặt nước nên trình báo công an.

Được biết ao rau muống nói trên cách Đội điều tra Công an TP Phan Thiết - nơi tạm giữ Nam khoảng 300 m. Theo nhiều người dân địa phương, ao rau muống trên nước sâu chỉ khoảng hơn 1 m. Hiện công an đang tìm cách liên lạc với gia đình Nam.

PHƯƠNG NAM